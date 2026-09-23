Contemporary Istanbul başladı

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu, Akbank’ın ana partnerliğinde ve Tersane Istanbul’un kültürel destinasyon partnerliğinde, sanat, kültür ve iş dünyasından isimleri bir araya getiren açılış resepsiyonu ile başladı.

23–27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane Istanbul’da gerçekleşecek Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunun açılışı, Contemporary Istanbul danışma üst kurulu üyelerini, başkonsolosları ve büyükelçileri, Türkiye’den ve dünyanın farklı noktalarından sanatçıları, koleksiyonerleri, galericileri, müze ve sanat kurumu temsilcilerini, kültür-sanat profesyonellerini ve uluslararası basın mensuplarını İstanbul’da buluşturdu.

REKLAM

22 Eylül’de Rixos Tersane Istanbul’da düzenlenen resepsiyona; Hakan Tiftik, Koza Güreli Yazgan, Leyla Alaton, Marc-Olivier Wahler, Sedef Gali, Zeynep Tamince, Alejandra Castro Rioseco, Omar Albraik, Pierre Sigg, Susanne Van Hagen, Louis Negre, Kamiar Maleki, Benjamin Helion Guggenheim, Mehmet Ali Bakanay, Moiz Zilberman, Andre De Quiroga, Vuslat Doğan, Elif Dürüst, Sevda - Can Elgiz, Ertuğrul Özkök, Arne Quinze başta olmak üzere sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl 16 ülkeden 70 galeriyi ağırlayan Contemporary Istanbul, her geçen yıl büyüyen uluslararası katılımıyla İstanbul’un küresel çağdaş sanat sahnesindeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 21. edisyonda fuara ilk kez katılan 22 galeri yer alırken, Focus: Asia programı Asya çağdaş sanat sahnesinden galerileri, sanatçıları ve farklı üretim pratiklerini İstanbul’a taşıyor.

REKLAM

Gecenin açılışında konuşan Contemporary Istanbul Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanatın farklı coğrafyalar ve kültürler arasında kurduğu bağın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Contemporary Istanbul her zaman farklı dünyalar arasında yeni bağlar kurmayı hedefledi; sanatçılarla izleyiciler, galerilerle koleksiyonerler, kurumlar, şehirler ve farklı kültürler arasında. Savaşların ve ayrışmaların dünyayı giderek daha fazla birbirinden uzaklaştırdığı bir dönemde sanat, insanları yeniden bir araya getiren, diyaloğu canlı tutan ve farklı kültürler arasında yeni bağlar kurulmasına alan açan güçlü bir ortak dil. Bugün sanatın bu birleştirici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu anlamda İstanbul, yüzyıllardır farklı kültürlerin, fikirlerin ve geleneklerin yalnızca buluştuğu değil, birbirini etkileyerek yeni bir kültürel dil yarattığı dünyanın en güçlü merkezlerinden biri.”

REKLAM

Contemporary Istanbul Ana Partneri Akbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Akbank olarak Contemporary Istanbul ekibiyle 21 yıllık bir yol arkadaşlığımız var. Bu yolculuk, bizim için zaman içinde çok güzel ve değerli bir birlikteliğe dönüştü. Her yıl bir öncekinden daha iyi bir Contemporary Istanbul’a tanıklık ediyor, her yeni fuarda çıtanın biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Bunun, büyük bir özverinin ve olağanüstü bir emeğin sonucu olduğuna inanıyorum. Başta Ali Güreli ve Rabia Güreli olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim. Onların bağlılığı ve liderliği, Contemporary Istanbul’u bugün bulunduğu noktaya taşıdı. Akbank olarak biz de bu değerli yolculuğun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

REKLAM

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunun açılışında konuşan Rixos Hotels Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, fuarın İstanbul’u uluslararası sanat dünyasıyla buluşturan rolüne ve Tersane İstanbul ile iş birliğinin önemine dikkat çekti. “Sanat olmadan Tersane İstanbul hayalimiz eksik kalırdı” diyen Tamince, bu birlikteliğin tarihî kıyıyı yeni üretimlere, fikffirlere ve karşılaşmalara açtığını vurguladı. Tamince, Contemporary Istanbul’a ev sahipliği yaparak İstanbul’un kültür-sanat hayatına kalıcı katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

İstanbul’da Uluslararası Sanat Buluşması

21. edisyonuyla Contemporary Istanbul, galerileri fuarın merkezine alan yapısını güçlendirirken Türkiye’deki sanat ekosistemi ile uluslararası çağdaş sanat dünyası arasında yeni ilişkiler kurulmasına alan açıyor.

REKLAM

Bu yıl fuara ilk kez katılan galeriler arasında Lizbon’dan Galeria Francisco Fino, Paris’ten Galerie La La Lande ve Galerie Vallois, Berlin’den Galerie Thomas Schulte, Paris ve Brüksel’den Michel Rein, Hong Kong ve Şanghay’dan Pearl Lam Projects, Tokyo’dan Takato Kano Gallery, Asya’nın farklı şehirlerinde faaliyet gösteren Whitestone Gallery, Madrid’den Villa Magdalena, Yeni Delhi’den Method Gallery ve Tahran/İstanbul’dan Shiva Zahed gibi uluslararası galeriler bulunuyor.

CI21, galeri sunumlarının yanı sıra özel sergiler, sanatçı projeleri, büyük ölçekli yerleştirmeler ve kamusal alana yayılan eserlerle Tersane Istanbul’un farklı noktalarına uzanıyor.

REKLAM

Haliç kıyısında konumlanan Jaume Plensa’nın yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Juana (2025) adlı anıtsal dökme demir heykeli, sanatçının İstanbul’daki ilk kamusal eseri olarak izleyiciyle buluşuyor. Contemporary Istanbul x Tersane Istanbul Heykel Parkuru ise farklı kuşaklardan ve coğrafyalardan sanatçıların eserlerini fuar stantlarının dışına taşıyarak Tersane Istanbul genelinde yeni bir sanat rotası oluşturuyor.

21. edisyonun özel projeleri arasında Sheikh Rashid Al Khalifa’nın Marc-Olivier Wahler küratörlüğündeki Inhabited Crate eseri, Pearl Lam Projects iş birliğiyle Chisato Matsumoto’nun Sail of Light yerleştirmesi, Artvisor’un Shozo Shimamoto solo sunumu, SIGG Art Foundation’ın Johnny Depp’inThe Bunnyman heykelini içeren projesi ve MIA Art Collection’ın kadın sanatçılara odaklanan özel seçkisi yer alıyor. Contemporary Istanbul ayrıca Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde Mustafa Horasan’ın sanatsal mirasına adanan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Akbank Sanat ise küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği “Garip Şeyler Oluyor” başlıklı sergiyi CI21 kapsamında izleyiciyle buluşturuyor.

REKLAM

Contemporary Istanbul, Türkiye’de güçlü, sürdürülebilir ve uluslararası bir sanat piyasasının gelişimine katkıda bulunurken; Contemporary Istanbul Vakfı aracılığıyla yürüttüğü Focus programları, CIF Dialogues, özel projeler ve kamusal sanat çalışmalarıyla Türkiye’deki sanat izleyicisinin dünyayla kurduğu kültürel diyaloğu genişletmeyi amaçlıyor.

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu kapsamında, ziyaretçiler için Kabataş, Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerinden Tersane İstanbul’a ücretsiz tekne seferleri düzenlenecek. Tekneler, fuar süresince belirlenen saatlerde iskelelerden kalkarak Tersane İstanbul’a ulaşım sağlayacak; dönüşler ise aynı iskelelere olacak.