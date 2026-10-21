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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Cumhuriyet Dönemi Bestekârları' Pera Müzesi'nde

        'Cumhuriyet Dönemi Bestekârları' Pera Müzesi'nde

        "Cumhuriyet Dönemi Bestekârları" konseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Pera Müzesi'nden sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 00:08 Güncelleme:
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        'Cumhuriyet Dönemi Bestekârları' Pera Müzesi'nde

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, yeni sezonunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen “Cumhuriyet Dönemi Bestekârları” konseriyle açıyor. Misafir solist Güzin Değişmez ve misafir genç solist Furkan Akalan, 25 Ekim Pazar saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek konserde Cumhuriyet dönemi bestekârlarının seçme eserlerini seslendirecek.

        Sinan Sipahi’nin koordinatörlüğünde, Osman Nuri Özpekel’in sunuculuğunda gerçekleşecek programda günümüzün usta yorumcuları ve sâzendeleri, büyük bestekârların seçme eserlerini dinleyicilerle buluşturacak.

        Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın müzik mirasına saygıyla düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlere de yer veriyor. Böylece konserler, eserleri hem müzikal hem de kültürel bağlamları içinde ele alan çok katmanlı bir içerik sunuyor.

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        Saz Sanatçıları

        Osman Nuri Özpekel - Ud

        Kemal Caba - Keman

        Emrullah Şengüller - Viyolonsel

        Lütfiye Özer - Kemençe

        Ayşe Ayan - Kanun

        Gamze Ege Yıldız - Tanbur

        Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

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        #Pera Müzesi
        #Suna ve İnan Kıraç Vakfı
        #cumhuriyet bayramı
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