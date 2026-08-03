Datça’da cazın yeni buluşması: DatJazz ilk kez başlıyor

Datça’nın doğal ve kültürel dokusu, bu yaz caz müziğinin farklı sesleriyle buluşuyor. İlk kez düzenlenecek DatJazz Festivali, 19-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden müzisyenleri ağırlamaya hazırlanıyor. Çağdaş cazdan elektronik dokulara, groove odaklı performanslardan dünya müziği etkilerine uzanan programıyla festival; konserlerin yanı sıra söyleşiler, kolektif buluşmalar ve “Kahvaltıda Caz” etkinlikleriyle müziği farklı deneyim alanlarına taşımayı hedefliyor.

Muğla Valiliği, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi katkılarıyla e.t.c. events / collective tarafından gerçekleştirilen DatJazz, Akdeniz coğrafyasının farklı müzikal yaklaşımlarını cazın doğaçlamaya dayalı yapısıyla bir araya getiriyor. DatJazz Festivali Program Direktörü Ülker Uncu ile festivalin ortaya çıkış sürecini, sanatçı seçkisini ve Datça’da oluşturulmak istenen kültürel buluşma fikrini konuştuk.

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- DatJazz bu yıl ilk kez düzenleniyor. Festival fikri nasıl ortaya çıktı?

DatJazz, yılın yarısını Datça’da geçiren cazsever Ertan Tezcan’ın öncülüğünde başladı. Sıraç Aksoy ve Ece Dönmez’in ardından benim de dahil olmamla ekibimiz şekillendi ve kış boyunca sürdürülebilir bir plan ile özgün bir program oluşturmak adına uzun fikir alışverişlerinde bulunduk.

Bizi harekete geçiren temel motivasyon; Akdeniz’in en özgün noktalarından biri olan Datça’nın doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle Akdeniz müzik kültürü için mükemmel bir buluşma noktası sunmasıydı. Datça uzun yıllardır tarihi ve turizmiyle gündemde olsa da yerel yönetimler ve bölgeye yerleşen kültür insanları burada çeşitli etkinliklerle kültürel bir alan açmak için çabaladı.

Biz de bu çabaya destek vermeyi, Akdeniz’in katman katman biriken mirasını cazın doğaçlamaya açık ruhuyla buluşturmayı ve cazın yaratıcı formlar üreten kanallarına yenisini ekleyerek Türkiye’deki kültür-sanat alanını genişletmeyi hedefledik.

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Melina Vlachos

- Festivalin başlamasına sayılı günler kala neler hissediyorsunuz? Bu süreçte sizi en çok heyecanlandıran anlar hangileriydi?

Doğrusu heyecan ve merak iç içe. Bir festivali ilk kez hayata geçirmek, kâğıt üzerinde kurduğunuz her şeyin gerçekle buluştuğu bir ana doğru ilerlemek demek. Bu son günlerde en çok merak ettiğimiz şey, festivalin müzikseverler ve Datçalılar tarafından nasıl değerlendirileceği.

Türkiye Caz Ağı katılımcılarının destek ve iyi dilekleri bize moral verdi. Datçalı kültür insanlarından gelen öneriler de aynı şekilde çok değerliydi. Cazı ve kültürel alanı genişletmeyi hedefleyen bu destekler bizim için çok kıymetli.

Datça’da yerel yönetimin, turizm müdürlüğünün, mekânların ve yerel esnafın desteği festivalin yerelde de sahiplenileceğine dair güçlü bir inanç oluşturuyor. Yurt dışından gelecek sanatçıların Datça’yı araştırırken bize gönderdikleri mesajlar da mutluluk verici. Bunlar festivalin artık sadece bir fikir olmaktan çıkıp gerçek bir buluşmaya dönüştüğünü hissettiriyor.

“AKDENİZ'İN ÇOK KÜLTÜRLÜ MİRASINI YANSITAN BİR PROGRAM OLUŞTURDUK”

- Bu yılın sanatçı kadrosunu oluştururken nasıl bir seçki oluşturmak istediniz?

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Kadroyu oluştururken en temel kriterimiz, Datça’nın Karyalılardan Cumhuriyet’e uzanan çok katmanlı ve çok kültürlü Akdeniz mirasına yaslanmak oldu. Festivali “Akdeniz seslerinin buluşma noktası” olarak düşündük ve DatJazz’ı çağdaş tınılardan elektronik dokulara, groove odaklı performanslardan dünya müziği etkilerine uzanan geniş bir yelpazede kurguladık.

Uluslararası ayakta Elina Duni, Melina Vlachos ve NAKED gibi isimlere; Türkiye ayağında ise Alp Ersönmez, Çağrı Sertel ve Volkan Öktem’den oluşan “ÜÇ” projesine, Jülide Özçelik, Ada Sanlıman ve DJ Barthez’e yer verdik.

Elina Duni

Kadroyu şekillendirirken cazın farklı geleneklerinden beslenen isimleri seçmeye; özellikle kadın müzisyenlere, Datça’da yaşayan kültür insanlarına ve genç caz sanatçılarına alan açmaya dikkat ettik.

“BÜTÜN BİR DENEYİM OLARAK DÜŞÜNMEK GEREKİYOR”

- Programa baktığınızda, “İzleyiciler bunu mutlaka deneyimlemeli” dediğiniz konser ya da etkinlikler hangileri?

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Programın tamamını bir bütün olarak kurguladığımız için tek tek öne çıkarmak biraz haksızlık olur. Ancak birkaç deneyimi özellikle paylaşabilirim.

Festivali Alp Ersönmez, Çağrı Sertel ve Volkan Öktem’in bir araya geldiği “ÜÇ” projesiyle açıyoruz. Üç deneyimli müzisyenin sahne üzerindeki anlık diyaloğu mutlaka deneyimlenmeli.

“DatJazz Kahvaltıda” serisi de festivalin özel bölümlerinden biri. İmge Mıngıroğlu ve Buse Benol’u sabah saatlerinde Kairos Valley’nin doğal atmosferinde dinlemek, akşam konserlerinden farklı ve daha samimi bir deneyim sunacak.

Uluslararası programda Elina Duni’nin sahnesi, Akdeniz’in farklı köşelerinden gelen seslerin cazla nasıl buluştuğunu görmek isteyenler için önemli bir karşılaşma olacak. Melina Vlachos ise geleneksel müziği farklı bir noktaya taşıyan genç ve yaratıcı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

NAKED grubunun enerjisi, Jülide Özçelik’in Türkiye caz sahnesindeki güçlü yorumuyla birleşecek. Ada Sanlıman Quartet ise festivalin kapanışında izleyiciyi Datça’nın farklı bir bölgesinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

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Bunun yanında söyleşileri de kaçırmamalarını isterim. Özge Ç. Denizci ve Tayfun Polat ile gerçekleştirilecek sohbetler, sahnede duyulan müziği daha geniş bir bağlama oturtma fırsatı sunacak.

Jülide Özçelik

- DatJazz’ın yerel müzisyenlere ve genç caz sanatçılarına alan açma hedefi de var değil mi?

Yaklaşımımızın özünde, dışarıdan hazır bir festival modelini Datça’ya taşımak değil; yarımadanın kendi müzikal, kültürel dokusundan ve olanaklarından beslenmek yatıyor.

Hazırlık sürecinde bölgedeki kültür insanları, sanatçılar, yerel yönetimler ve esnafla bir araya gelerek önerilerini dinledik. Datça ve yakın çevresinde yaşayan müzisyenleri araştırarak hem bölgede yetişen genç cazcılara sahne alanı açtık hem de Datça’nın kültürel hafızasına katkı sağlayan isimleri festival kurgusunun bir parçası haline getirdik.

MÜZİK SAHNEDEN ÇIKIP DATÇA’NIN YAŞAMINA YAYILACAK”

- DatJazz sadece konserlerden oluşmuyor. Söyleşiler, kolektif buluşmalar ve “Kahvaltıda Caz” gibi etkinliklerle ziyaretçileri nasıl bir festival deneyimi bekliyor?

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Ziyaretçileri müziğin konser alanlarının dışına çıkarak Datça’nın farklı noktalarına yayıldığı çok yönlü bir festival deneyimi bekliyor.

“Kahvaltıda Caz” serisiyle hafta sonu güne müzikle başlanacak. Gündüzleri müzik yazarları Özge Ç. Denizci ve Tayfun Polat ile Türkiye caz tarihi ve güncel festival tartışmalarına odaklanan söyleşiler gerçekleştirilecek. Akşamları ise Akdeniz ve dünya müziğinin renkli seçkileri sunulacak.

Kısacası katılımcıları doğayla, tarihle ve yarımada hafızasıyla barışık, gündüzden geceye uzanan canlı bir paylaşım ortamı bekliyor.

Naked

“FESTİVALDEN AYRILANLARIN AKLINDA DATÇANIN RUHU KALSIN İSTİYORUZ”

- DatJazz’dan ayrılan bir izleyicinin aklında nasıl bir duygu ve nasıl bir Datça anısı kalmasını istersiniz?

Katılımcıların zihninde sadece bir konser serisi izlemiş gibi değil; doğası, tarihi dokusu ve insanıyla bütünleşmiş bir yaz deneyimi kalmasını isteriz.

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Datça’nın dışarıdan gelen seslerle kolayca konuşabilen, çok kültürlülüğü kendi doğasında taşıyan misafirperver ruhunu hissetmelerini hedefliyoruz.

Ayrıldıklarında akıllarında her yaz aynı tarihlerde, aynı nitelikle yeniden buluşacaklarını bildikleri güvenilir ve samimi bir kültür durağının anısı kalsın istiyoruz.

- Peki önümüzdeki yıllarda DatJazz’ı nasıl bir noktada görmeyi hayal ediyorsunuz?

Amacımız Datça’yı global kültür-sanat haritasında kalıcı ve ikonik bir nokta haline getirmek.

İlk yılımızı mekânları, kendi imkânlarımızı ve sınırlarımızı tanıma; festivalin kurumsal kültürünün temelini atma süreci olarak görüyoruz.

Uzun vadede büyük iddialar veya kısa süreli dönüşüm vaatleri yerine; sabırla çalışarak her yaz aynı niteliği koruyan, güvenilir bir buluşma noktası olmayı hedefliyoruz.

Zamanla Türkiye Caz Ağı, Avrupa Caz Ağı ve Kuzey Afrika’daki festivallerle ortak projeler yürüterek Doğu ve Batı Akdeniz havzasında güvenilir, sürekli ve dayanışmacı bir paydaş olma vizyonuyla hareket ediyoruz.

Üç: Alp Ersönmez - Çağrı Sertel - Volkan Öktem

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- DatJazz’a ilk kez katılmayı düşünen müzikseverler neden bu deneyimi kaçırmamalılar?

DatJazz sadece sahnedeki müzikten ibaret değil; Ege ile Akdeniz’in kesiştiği, binlerce yıllık katmanlı bir tarihin üzerinde yükselen çok özel bir atmosfer sunuyor.

Doğada farklı bitki örtülerinin kesişim noktası olan “ekoton” bölgelerinin en zengin çeşitliliği barındırması gibi; DatJazz da farklı kültürlerin ve müzikal geleneklerin buluştuğu besleyici bir kesişim alanı yaratıyor.

Bu özgün coğrafyada, Akdeniz sesleri ve cazın özgür ruhuyla buluşmak isteyen tüm müzikseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.

FESTİVAL TAKVİMİ:

19 Ağustos 2026: Üç: Alp Ersönmez - Çağrı Sertel - Volkan Öktem / Flow Datça Surf & Beach Hotel

Üç: Alp Ersönmez - Çağrı Sertel - Volkan Öktem / Flow Datça Surf & Beach Hotel 20 Ağustos 2026: Melina / Mayan & J’ale Datça

Melina / Mayan & J’ale Datça 21 Ağustos 2026: Naked - Jülide Özçelik / Mayan & J’ale Datça

Naked - Jülide Özçelik / Mayan & J’ale Datça 22 Ağustos 2026: Elina Duni Quartet / Flow Datça Surf & Beach Hotel

Elina Duni Quartet / Flow Datça Surf & Beach Hotel 23 Ağustos 2026: Ada Sanlıman Quartet / Promil Beach

Kahvaltıda Caz