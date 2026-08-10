'Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları' Salt Beyoğlu'nda

Salt’ın yeni sergisi Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş’ın (1934–1998) 1960’lardan 1990’lara uzanan üretimini ve Türkiye’nin kültür tarihindeki yerini inceliyor.

Özer Kabaş

Kabaş’ın resim, özgün baskı, takı tasarımı, tiyatro ve sinema alanlarındaki üretimlerini arşiv belgeleriyle bir araya getiren sergi, sanatçının Robert Kolej’deki öğrencilik yıllarından Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki akademisyenlik dönemine kadarki süreçte çeşitlenen pratiğine kapsamlı bir bakış sunuyor. Böylece, Kabaş’ın sanatın farklı disiplinlerine ilgisini, sanat eğitimine yaklaşımını ve kültür ortamına katkılarını ortaya koyuyor.

Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları, Salt’ın 2022’de başlattığı uzun soluklu arşiv ve araştırma sürecinin bir uzantısı. Kabaş’ın sanat tarihi ve eğitimi üzerine yazılarını literatüre kazandıran Sentez ve Montaj: Özer Kabaş Yazıları, 2022’de e-yayın; 2023’te basılı kitap olarak yayımlandı ve eş zamanlı olarak arşivi archives.saltresearch.org’da erişime açıldı. 16 Eylül 2026–14 Mart 2027 tarihlerinde Salt Beyoğlu’nda yer alacak sergi ve paralelindeki programlar hakkında ayrıntılı bilgi ise önümüzdeki günlerde saltonline.org’da duyurulacak.