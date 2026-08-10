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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları' Salt Beyoğlu'nda

        'Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları' Salt Beyoğlu'nda

        Sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın 1960'lardan 1990'lara uzanan üretimi üzerinden Türkiye kültür ortamının bir dönemine derinlikli bir bakış sunan "Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları" 16 Eylül'de Salt Beyoğlu'nda açılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        'Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları' Salt Beyoğlu'nda

        Salt’ın yeni sergisi Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş’ın (1934–1998) 1960’lardan 1990’lara uzanan üretimini ve Türkiye’nin kültür tarihindeki yerini inceliyor.

        Özer Kabaş
        Özer Kabaş

        Kabaş’ın resim, özgün baskı, takı tasarımı, tiyatro ve sinema alanlarındaki üretimlerini arşiv belgeleriyle bir araya getiren sergi, sanatçının Robert Kolej’deki öğrencilik yıllarından Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki akademisyenlik dönemine kadarki süreçte çeşitlenen pratiğine kapsamlı bir bakış sunuyor. Böylece, Kabaş’ın sanatın farklı disiplinlerine ilgisini, sanat eğitimine yaklaşımını ve kültür ortamına katkılarını ortaya koyuyor.

        Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları, Salt’ın 2022’de başlattığı uzun soluklu arşiv ve araştırma sürecinin bir uzantısı. Kabaş’ın sanat tarihi ve eğitimi üzerine yazılarını literatüre kazandıran Sentez ve Montaj: Özer Kabaş Yazıları, 2022’de e-yayın; 2023’te basılı kitap olarak yayımlandı ve eş zamanlı olarak arşivi archives.saltresearch.org’da erişime açıldı. 16 Eylül 2026–14 Mart 2027 tarihlerinde Salt Beyoğlu’nda yer alacak sergi ve paralelindeki programlar hakkında ayrıntılı bilgi ise önümüzdeki günlerde saltonline.org’da duyurulacak.

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        #SALT beyoğlu
        #SALT Galata
        #Özer Kabaş
        #sergi
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