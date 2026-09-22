'Doğu Masalları' sergisi Konya'da açıldı

Geçmişten bugüne aktarılan masalların toplumların hafızasında ve hayal dünyasında taşıdığı izlerden yola çıkan sergi, masalı yalnızca bir anlatı biçimi olarak değil, aynı zamanda hatırlamanın, aktarmanın ve iyileşmenin bir yolu olarak ele alıyor. “Doğu Masalları: Bir Varmış, Bir Yokmuş”, bu yaklaşım doğrultusunda geleneksel masal motiflerini çağdaş sanat ve deneyim alanlarıyla yeniden yorumluyor.

Küratörlüğünü Güven Adıgüzel ve Seyid Çolak’ın üstlendiği serginin resim seçkisi; “Doğu’nun Kendi Masalı”, “Batı’nın Doğu’ya Bakışı” ve “Modern Yorumlar” olmak üzere üç ana tema etrafında şekilleniyor. Minyatür, kaligrafi ve yazma geleneğinden oryantalist yorumlara, sergi için üretilen çağdaş çalışmalara kadar uzanan seçkide yağlı boya, mürekkep, kaligrafi, minyatür ve karışık tekniklerde eserler yer alıyor.

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Ziyaretçiler Kendi Masallarının Parçası Oluyor

“Bir Varmış, Bir Yokmuş”, klasik bir sergi deneyiminin ötesine geçerek ziyaretçiyi masal dünyasının aktif bir parçasına dönüştürüyor. Yolculuk, sihir, kader, sırlar, kuşlar, rüyalar ve Kaf Dağı gibi Doğu’nun ortak hafızasına yerleşmiş motifler; sergi boyunca görsel, işitsel ve mekansal anlatımlarla yeniden yorumlanıyor.

Serginin deneyim alanlarında ziyaretçiler; Video Art, Rüya Bahçesi, Konya Masalları Odası ve Bana Bir Masal Anlat gibi farklı bölümlerle karşılaşıyor. Ana salonda ise Dev Cin Şişesi, Kader Çarkı, Kaf Dağı/Simurg, Büyük Masal Atlası, 40 Masal–40 Anahtar, Masal Sandığı ve Bilge Kuş gibi büyük ölçekli enstalasyonlar masal evrenini farklı katmanlarla ziyaretçiye taşıyor.

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“Doğu Masalları: Bir Varmış, Bir Yokmuş”, 18 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Geçmişten bugüne taşınan masalları çağdaş sanatın olanaklarıyla yeniden yorumlayan sergi, her yaştan ziyaretçiyi kendi masalının izini sürmeye davet ediyor.