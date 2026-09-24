Eric Christian ilk kez Türkiye'de
Sinematik piyano eserleriyle dünya çapında tanınan Eric Christian, Piu Entertainment organizasyonuyla ilk İstanbul performansı için 1 Ekim 2026'da Zorlu PSM'de sahneye çıkacak
Piyanist ve besteci Eric Christian, İstanbul’da ilk kez konser verecek.
Klasik müzik eğitimi alan Christian, bestelerinde klasik müzik unsurlarını sinematik anlatımla bir araya getiriyor. Sanatçının bestelerinin notalarının 200’den fazla ülkede, 100 binden fazla müzisyen tarafından yorumlandığı belirtiliyor.
Berklee College of Music’te eğitim alan Christian’ın müzik çalışmalarında Liszt ve Ravel gibi klasik dönem bestecilerinin yanı sıra New York’un çok kültürlü müzik ortamının da etkileri bulunuyor.
Sahneyi müzik aracılığıyla farklı hikâyelerin buluşma alanı olarak gördüğünü belirten Christian, “Bir melodinin dünyayı değiştirebileceğine hâlâ inanıyorum” ifadelerini kullanıyor.
Instagram’da Türkiye’den takipçileri bulunan sanatçının Spotify dinlemelerinde de Türkiye ilk sıralarda yer alıyor.
İstanbul’da ilk kez dinleyicilerle buluşacak Christian’ın konser biletleri Biletinial, Biletix, Passo ve Bubilet üzerinden satışa sunuluyor.