Piyanonun birkaç tuşuyla başlayan bir hikâye… Ardından yaylılar, akordeon ve usulca büyüyen melodiler... Rus besteci ve piyanist Evgeny Grinko, kendine özgü müzikal evreniyle 3 Ekim akşamı Hilltown Habitat Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Grinko’nun müziği, kelimelere ihtiyaç duymadan anlatıyor. Bazen bir çocukluk anısını, bazen uzak bir yolculuğu, bazen de uzun zamandır unutulduğu sanılan bir duyguyu… Minimalist piyano melodilerinden folk ve klasik müziğin izlerini taşıyan kompozisyonlarına uzanan dünyası, dinleyiciyi gündelik hayatın gürültüsünden uzaklaştırıp başka bir zamana taşıyor. Özellikle “Valse” ile dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Grinko, konserlerinde yalnızca müzik dinletmiyor; iz bırakacak bir atmosfer kuruyor. Her notasının bir görüntüye, her melodisinin başka bir hatıraya dönüştüğü bu özel buluşma, açık havanın özgür ruhuyla birleşerek bambaşka bir deneyime dönüşecek.