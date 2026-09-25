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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Faruk Aksoy'dan yeni roman: Batia

        Faruk Aksoy'dan yeni roman: Batia

        Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Faruk Aksoy, yeni romanı Batia'da Osmanlı'dan Avrupa'ya uzanan tarihsel bir dönemi, yarım kalmış bir aşkın izleri üzerinden anlatıyor. Gerçek kişilerden ve tarihsel gelişmelerden beslenen roman, Destek Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        Faruk Aksoy'dan yeni roman: Batia

        Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Faruk Aksoy, yeni romanı Batiada Osmanlı’dan Avrupa’ya uzanan tarihsel bir dönemi, yarım kalmış bir aşkın izleri üzerinden anlatıyor. Gerçek kişilerden ve tarihsel gelişmelerden beslenen roman, Destek Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor.

        Batia, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden Birinci Dünya Savaşı’nın karanlık yıllarına uzanan geniş bir tarihsel zeminde ilerliyor. Romanın merkezinde, Osmanlı demiryollarının yapımında önemli görevler üstlenen Alman mühendis Heinrich August Meissner ile Heidelberg’de yaşayan genç terzi Batia’nın yolları kesişen hayatları yer alıyor.

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        Faruk Aksoy, Hicaz ve Bağdat demiryolları üzerinden şekillenen siyasi hesapları, iki imparatorluk arasındaki ilişkileri, savaşın yaklaşan ayak seslerini ve farklı coğrafyalara savrulan insanları büyük bir aşk hikâyesinin çevresinde buluşturuyor. Ancak Batia, tarihsel olayları sıralayan bir dönem romanı olmanın ötesine geçerek tarihin kayda almadığı duygulara, tamamlanmamış hayatlara ve kuşaklar boyunca taşınan kayıplara odaklanıyor.

        Şiirsel ve güçlü betimlemelerle ilerleyen roman; Viyana’dan Prag’a, İstanbul’dan Şam, Medine, Bağdat ve Mezopotamya’ya uzanan sinematografik bir dünya kuruyor. Aksoy’un gazetecilikten gelen ayrıntı dikkati, tarihsel gerçeklikle kurmacayı inandırıcı bir zeminde buluştururken anlatının duygusal merkezini aşk, vicdan, aidiyet ve insanın kendi seçimleriyle yüzleşmesi oluşturuyor.

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        Tarihin döşediği raylarda birbirine yaklaşan fakat aynı istasyonda buluşamayan hayatları anlatan Batia, savaşların ve büyük siyasi projelerin gölgesinde kalan insan hikâyelerine edebiyatın içinden bakıyor.

        Faruk Aksoy’un tarih, aşk ve insanlık hâllerini etkileyici bir anlatımla bir araya getirdiği Batia, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

        Arka Kapak Yazısı:

        TARİHİN DÖŞEDİĞİ RAYLARDA, AŞKIN VARACAĞI BİR İSTASYON YOKTU.

        “Sevgili Jantis... Yüreğimi dağlayan, Batia’yı harlayan o kızgın rayları kara yazılar gibi çöle sererken, meğer kendi kaderimi yazıyormuşum. Tanrı’ya inanmadığı için kadere inanan Batia’ya mahcup oluyorum. Dilimde ezberlenmemiş dualarla Ayasofya’nın göğüne bakıyorum.”

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        Osmanlı topraklarını baştan başa örecek demiryollarının başmühendisi Heinrich August Meissner, İstanbul’dan Şam’a, Medine’den Bağdat’a uzanan raylarla iki imparatorluğun hayallerini birbirine bağlarken, Heidelberg’deki küçük bir terzi dükkânında Batia’yla karşılaşır.

        Batia evli bir Yahudi’dir, Heinrich ise çok geçmeden yeniden İstanbul’a, ardından çöllere dönmek zorundadır. Birlikte geçirdikleri kısacık zamanın ardından geriye iki bakır bileklik, ulaştırılması imkânsız mektuplar ve ömür boyu taşınacak bir aşk kalır.

        İmparatorluklar yıkılır, savaşlar çıkar, sınırlar değişir... Heinrich’in bir zamanlar insanları kavuşturacağına inandığı o raylar, zamanla onları ayıran acımasız bir tarihin şahidine dönüşecektir."

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        #faruk aksoy
        #Destek Yayınları
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