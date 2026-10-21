Ferit Odman’la Caz Kulübü İKSV'de

Fiba Salon İKSV, İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni serisi "Ferit Odman’la Caz Kulübü" ile caz kulübü mirasını ve doğaçlama geleneğini sahnesine taşıyor. Türkiye caz sahnesinin önde gelen davulcularından Ferit Odman’ın ev sahipliğinde sezon boyunca devam edecek seride Odman; sahneyi kendi ekibi, sürpriz konuklar ve genç müzisyenlerle paylaşacak. Her oturumda kadronun ve müziğin rotasının değişeceği seri, caz severleri kulüp atmosferinin samimi ve öngörülemez ritmine davet ediyor.

Serinin 22 Ekim Perşembe akşamı gerçekleşecek ilk buluşmasında, Ferit Odman Quintet sahne alıyor. Yolu İstanbul’dan New York’a ve Avrupa’ya uzanan, cazın referans yayınlarından DownBeat’ten dört yıldız alan albümlere imza atan Ferit Odman; beşlisiyle birlikte kökleri hard-bop’ta, kulağı bugünün cazında bir repertuvar sunacak. Odman’ın albümlerinden parçalarla başlayacak gece, usta müzisyenlerin soloları ve doğaçlamalarıyla şekillenecek.

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"Ferit Odman’la Caz Kulübü", 18 Kasım Çarşamba akşamı caz, elektronik, R&B ve ambient arasında serbestçe dolaşan piyanist, besteci ve prodüktör Çağrı Sertel’i ağırlayacak. Sertel’in piyanoyu synth’ler ve beat’lerle harmanladığı özgün müzikal dili ile Ferit Odman’ın davulu iç içe geçerek sürprizlerle dolu bir performansa dönüşecek.

Seri, 27 Kasım Cuma akşamı cazın usta-çırak ve kuşaktan kuşağa aktarım geleneğini sahneye taşıyan "Jam Session" gecesiyle devam edecek. Müzik öğrencileri ve genç caz müzisyenleri, Ferit Odman Quartet ile aynı sahneyi paylaşarak doğaçlamalara dahil olacak; kulüp ruhu genç yeteneklerin enerjisiyle tazelenecek.

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11 Aralık Cuma akşamı gerçekleşecek buluşmada ise perdesiz gitardaki ustalığıyla tanınan besteci ve aranjör Cenk Erdoğan ile uluslararası kariyerinde sayısız önemli isimle çalan perküsyoncu Mehmet İkiz’in doğaçlama temelli projesi Lahza sahneye konuk olacak. Bu özel gecede Ferit Odman ikiliye davuluyla eşlik edecek ve Lahza, ilk kez iki davulla Fiba Salon İKSV sahnesinde dinleyici karşısına çıkacak.