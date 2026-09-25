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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Filmekimi programı açıklandı

        Filmekimi programı açıklandı

        Yılın merakla beklenen filmlerini sinemaseverlerle buluşturan Filmekimi'nin bu yılki programında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazanan Cristian Mungiu imzalı Fjord filminin yanı sıra Pedro Almodóvar, Lee Chang-dong, Asghar Farhadi, Ryûsuke Hamaguchi, Hirokazu Kore-eda, James Gray, László Nemes, Paweł Pawlikowski, Gregg Araki, Andrew Haigh, Martin McDonagh, Werner Herzog, Jean-Pierre Jeunet ve Taika Waititi gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 13:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ödüllü filmler Filmekimi'ne geliyor

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Paribu sponsorluğunda düzenlenen Filmekimi’nin programı açıklandı.

        Filmekimi gösterimleri bu yıl İstanbul’da 9-18 Ekim tarihleri arasında Atlas 1948, City’s CineWAM Nişantaşı, Kadıköy Sineması ve Paribu Art’ta gerçekleştirilecek. Filmekimi filmleri 15-18 Ekim’de Ankara’da, 22-25 Ekim’de ise İzmir ve ilk kez Mersin’de sinemaseverlerle buluşacak. Ankara’daki gösterimler Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda iki salonda, İzmir’de Paribu Cineverse MaviBahçe’de, Mersin’de ise Paribu Cineverse Forum Mersin’de yapılacak.

        Cannes’ın en iyileri Filmekimi’nde

        Fjord
        Fjord

        Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan Cristian Mungiu imzalı Fjord, Filmekimi programının öne çıkan filmleri arasında. Mungiu 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün ile kazandığı ilk Altın Palmiye’den 19 yıl sonra ikinci kez Cannes’ın büyük ödülüne değer görüldü. Sebastian Stan ile Renate Reinsve’nin başrollerini paylaştığı film, Romanya’dan Norveç’e göç ederek fiyortlarda ücra bir köye yerleşen ve çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan bir çiftin hikâyesini anlatıyor..

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        Ata Yurdu / Fatherland
        Ata Yurdu / Fatherland

        Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü paylaşan Paweł Pawlikowski imzalı Ata Yurdu / Fatherland, Emmanuel Macchia ile Valentin Campagne’a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandıran Lukas Dhont imzalı Coward ve Virginie Efira ile Tao Okamoto’ya En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getiren Ryûsuke Hamaguchi imzalı Birdenbire / All of a Sudden da Filmekimi’nde gösterilecek.

        Demir Çocuk / Iron Boy
        Demir Çocuk / Iron Boy

        Cannes’da Jüri Ödülü’nü kazanan Valeska Grisebach imzalı Düşlenen Macera / The Dreamed Adventure, Belirli Bir Bakış bölümünün En İyi Film Ödülü’nün sahibi Sandra Wollner imzalı Her Defa / Everytime ve Belirli Bir Bakış Özel Jüri Ödülü’nü kazanan Louis Clichy imzalı canlandırma filmi Demir Çocuk / Iron Boy ve Cannes Film Festivali’nin açılış filmi, Le Figaro gazetesi tarafından “yılın en iyi romantik komedisi” olarak övülen, Pierre Salvadori’nin Aşkın Elektriği / The Electric Kiss de programda.

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        Usta yönetmenlerin merakla beklenen yeni filmleri

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da Filmekimi, dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinin merakla beklenen yeni filmlerini izleyiciyle buluşturuyor.

        Pedro Almodóvar, Cannes’da Altın Palmiye için yarışan film içinde film anlatısı Buruk Noel / Bitter Christmas ile Filmekimi’nde.

        Buruk Noel / Bitter Christmas
        Buruk Noel / Bitter Christmas

        Asghar Farhadi, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel ve Pierre Niney’i bir araya getiren Kesişen Hayatlar / Parallel Tales ile Filmekimi programında yer alıyor.

        Dört yıllık aranın ardından yeni filmiyle sinemaya dönen James Gray, Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller’ın rol aldığı Kâğıttan Kaplan / Paper Tiger ile Filmekimi’nde.

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        László Nemes, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişinin simge isimlerinden Jean Moulin’in son günlerine odaklanan, Gilles Lellouche ve Lars Eidinger’in rol aldığı Direniş / Moulin ile programda.

        Hope
        Hope

        The Wailing / Kara Büyü’den on yıl sonra yeni filmiyle sinemaya dönen Na Hong-jin, Cannes’da prömiyerini yapan Hope ile bilimkurgu, aksiyon ve gerilimi bir araya getiriyor.

        Gregg Araki, on iki yıllık aranın ardından çektiği ilk uzun metrajlı filmi Seni İstiyorum / I Want Your Sex ile; Anton Corbijn ise Helen Mirren ve Alden Ehrenreich’ın rol aldığı Toronto’da prömiyer yapan polisiye komedisi Cinayet Kitabı / A Talent for Murder ile Filmekimi’nde. Andrew Haigh’ın All of Us Strangers’dan sonra beklenen filmi Uzun Bir Kış / A Long Winter da programda yer alıyor. zun bir aradan sonra kurmacaya dönen Werner Herzog’un Rooney ve Kate Mara'nın ikizleri canlandırdığı ve Venedik’te prömiyerini yapan son filmi Bucking Fastard ile Amélie’nin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet’nin Violette filmi de Filmekimi’nde gösterilecek. Martin McDonagh’ın Banshees of Inisherin’den bu yana merakla beklenen ve John Malkovich’e Venedik’te En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getiren, Sam Rockwell, Steve Buscemi ve Tom Waits’i bir araya getiren casus filmi

        Vahşi At Dokuz / Wild Horse Nine da seçkide. ve Taika Waititi’nin Amy Adams ve Jenna Ortega’nın rol aldığı Kazuo Ishiguro uyarlaması Klara ile Güneş / Klara and the Sun ise programın bir diğer filmi.

        Vahşi At Dokuz / Wild Horse Nine
        Vahşi At Dokuz / Wild Horse Nine
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        Ödüllü filmler, beklenen filmler…

        Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazanan ve yönetmeni Emmanuel Marre’ın büyük büyükbabasının yaşam öyküsünden esinlenen Devrinin Adamı / A Man of His Time, Filmekimi’nde.

        Korsaj ile tanıdığımız Marie Kreutzer, Nazik Canavar / Gentle Monster ile bu kez ahlaki sorumluluğun ağırlığıyla bocalayan bir annenin hikâyesine odaklanıyor. Hem 16mm hem de 35mm filme çekilen yapımın başrolünde Léa Seydoux yer alıyor.

        Nazik Canavar / Gentle Monster
        Nazik Canavar / Gentle Monster

        Rebecca Hall, Noomi Rapace ve Gael García Bernal’i bir araya getiren Maria Martínez Bayona imzalı Yolun Sonu / The End of It, bilimkurgu, aile dramı ve kara komedi arasında geziniyor.

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        Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan, başrolünü Maika Monroe’nun üstlendiği Zachary Wigon imzalı Victorian Psycho, gotik atmosferiyle dikkat çekiyor. Cannes’da Altın Palmiye için yarışan Charline Bourgeois-Tacquet imzalı Bir Kadının Hayatı / A Woman’s Life ise Léa Drucker ile Mélanie Thierry’yi bir araya getiriyor.

        En Sevdiğim / The Beloved
        En Sevdiğim / The Beloved

        Son filmi As Bestas / Hayvanlar’ıyine Filmekimi’nde izlediğimiz Rodrigo Sorogoyen’in Javier Bardem ile Victoria Luengo’yu bir araya getirdiği En Sevdiğim / The Beloved, farklı çekim teknikleri ve formatlarıyla çekilmiş sarsıcı bir aile dramı.

        Rudi Rosenberg imzalı Sevgi Sözcükleri / Words of Love, Reed Van Dyk imzalı Kefaret / Atonement ve 1972’de Fransa’da kürtaj hakkı mücadelesinde bir dönüm noktasına dönüşen gerçek bir davayı konu alan Kadın Davası / Women on Trial da Cannes’dan Filmekimi’ne gelen yapımlar arasında.

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        Venedik’ten ödüllerle

        Dünya prömiyerini yaptığı Venedik’te Özel Jüri Ödülü dahil dört ödül kazanan NAZA, Filmekimi programında yer alıyor. 2026’da Oscar kazanan No Other Land / Gidecek Yer Yok belgeselinin İsrailli yönetmenleri, aktivist gazeteciler Yuval Abraham ile Rachel Szor’un The Guardian gazetesi ve yönetmen Jonathan Glazer’ın yapımcılığında gerçekleştirdiği belgesel, İsrail’in Gazze’de Filistinli sivilleri öldürmesinin ardındaki hesaplı sistematiği inceliyor.

        Olası Aşklar / Possible Love
        Olası Aşklar / Possible Love

        Lee Chang-dong, eylül ayında sona eren Venedik Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü, FIPRESCI Ödülü ve Genç Sinema Ödülü’nü kazanan Olası Aşklar / Possible Love; Hirokazu Kore-eda, Venedik’te dört ödül kazanan manga uyarlaması Look Back ile Filmekimi’nde. Barthélémy Grossmann’ın Kiefer Sutherland ile Al Pacino’yu karşı karşıya getirdiği mafya filmi Father Joe, Altın Aslan için yarışan, Robert Pattinson’ın performansıyla Oscar adaylığı konuşulan Lance Oppenheim imzalı Primetime ve Venedik’te En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Stéphane Brizé’nin çarpıcı kurumsal dünyaya eleştirel bir bakış getireni Örnek Asker / A Good Little Soldier filmi de Filmekimi seçkisinde yer alıyor.

        İdeal Koca / Wicker
        İdeal Koca / Wicker
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        Programda, Juan Cabral ile Santiago Franco’nun, Maradona’nın meşhur golünün atıldığı İngiltere-Arjantin maçının 40. yılında karşılaşmanın perde arkasını anlattığı Maç / The Match, Toronto’da prömiyerini yapan ve Rocky filminin yapım hikâyesini konu alan Peter Farrelly imzalı Ben, Rocky / I Play Rocky, Olivia Colman ile Alexander Skarsgård’ın başrollerini paylaştığı Alex Huston Fischer ile Eleanor Wilson’ın romantik komedisi İdeal Koca / Wicker, Marc Fitoussi’nin yönettiği ve Isabelle Huppert’in bu kez tanınmamış bir oyuncuyu canlandırdığı Kimse Görmeden / All About Corinne, Nirvanna: The Band The Show The Movie ile tanıdığımız Matt Johnson’ın yönettiği, dünyaca ünlü şef, yemek yazarı, gezgin Anthony Bourdain’in gençlik döneminden bir kesiti konu alan Tony, Padraic McKinley’nin yönettiği, başrollerindei Ethan Hawke ile Russell Crowe’un yer aldığı Yük / The Weight, Noah Segan’ın John Turturro ve Steve Buscemi’nin başrollerini paylaştığı hareketli polisiye Son Yankesici / The Only Living Pickpocket in New York, günümüz Polonya sinemasının en tanınmış sinemacılarından Małgorzata Szumowska ile Michał Englert’in yönettiği, Fyodor ve Anna Dostoyevski’yi Budala romanının yazım öyküsü boyunca izleyen, Toronto’da Özel Gösterimler kapsamında izleyiciyle buluşan Budala(lar) / The Idiot(s) filmleri yer alıyor.

        Son Yankesici / The Only Living Pickpocket in New York
        Son Yankesici / The Only Living Pickpocket in New York
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        İstanbul Film Festivali’nin ödüllü filmleri İstanbul dışında Filmekimi’nde

        2026 İstanbul Film Festivali’nde ödül kazanan dört film, Filmekimi kapsamında İstanbul dışındaki gösterimlerde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

        Ziya Demirel’in En Güzel Cenaze Şarkıları, Yeni Bakışlar bölümünde En İyi Senaryo Ödülü’nün yanı sıra Esra Dermancıoğlu’na En İyi Kadın Oyuncu, Çağdaş Ekin Şişman’a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Özer Keçeci’ye En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandırdı.

        Pınar Yorgancıoğlu’nun Karanlıkta Islık Çalanlar filmindeki performansıyla İnci Sefa Cingöz En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne, Evrim Çervatoğlu’nun Keçi501 filmi de Yeni Bakışlar bölümünde En İyi Görüntü Ödülü’ne değer görüldü.

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        2026 İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale’yi kazanan Damien Hauser imzalı Prenses Mumbi / Memory of Princess Mumbi de İstanbul dışındaki Filmekimi gösterimlerinde yer alacak. Bu filmlere Kent Jones’un Geç Gelen Şöhret / Late Fame filmi eşlik edecek.

        Filmekimi bu yıl dört şehirde

        Filmekimi 9-18 Ekim’de İstanbul, 15-18 Ekim’de Ankara, 22-25 Ekim’de İzmir ve Mersin Sinema Ofisi işbirliğiyle Mersin’de sinemaseverlerle buluşacak.

        İstanbul’da Atlas 1948, City’s CineWAM Nişantaşı, Kadıköy Sineması ve Paribu Art; Ankara’da Büyülü Fener Kızılay, İzmir’de Paribu Cineverse MaviBahçe, Mersin’de Paribu Cineverse Forum Mersin Filmekimi gösterimlerine evsahipliği yapacak.

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        Muhabbet’in hazırladığı kampanya, konserlerde sanatçı isimleriyle kullanılan kafa bantlarından ilham alıyor. Filmekimi’ne uyarlanan seride sahne sanatçılarının isimlerinin yerini yönetmenler alırken farklı tarzlardan ve yaşlardan kişilerin taktığı bantlar, sinema tutkusunu hayran kültürünün eğlenceli ve kapsayıcı diliyle görünür kılıyor.

        Filmekimi biletleri 2 Ekim’de satışa çıkıyor

        Filmekimi biletleri, 29 Eylül Salı günü 10.30’da başlayacak İKSV Lale Kart üyelerine özel indirimli ön satışların ardından, 2 Ekim Cuma günü 10.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr üzerinden, Passo mobil uygulamasından, Passo perakende noktalarından ve Passo İKSV gişesinden satın alınabilecek. Öğrenciler Eczacıbaşı Genç Bilet ile Filmekimi gösterimlerine 50 TL’ye bilet alabilecek.

        Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi 29 Eylül Salı 10.30’da Siyah Lale Kart üyeleri, 30 Eylül Çarşamba 10.30’da Beyaz Lale Kart üyeleri, 1 Ekim Perşembe 10.30’da Kırmızı Lale Kart üyeleri için başlayacak. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini %25, Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 indirimle satın alabilecek.

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        Filmekimi 2026 programı

        • Naza / Yuval Abraham, Rachel Szor / İngiltere, ABD
        • Buruk Noel / Amarga Navidad / Bitter Christmas / Pedro Almodóvar / İspanya
        • Seni İstiyorum / I Want Your Sex / Gregg Araki / ABD
        • Bir Kadının Hayatı / La Vie d’une femme / A Woman’s Life / Charline Bourgeois-Tacquet / Fransa, Belçika
        • Örnek Asker / Un Bon Petit Soldat / A Good Little Soldier / Stéphane Brizé / Fransa
        • Maç / El partido / The Match / Juan Cabral, Santiago Franco / Arjantin, İspanya
        • Olası Aşklar / Possible Love / Lee Chang-dong / Güney Kore, ABD
        • Demir Çocuk / Le Corset / Iron Boy / Louis Clichy / Fransa, Belçika
        • Cinayet Kitabı / A Talent For Murder / Anton Corbijn / İsviçre, Avustralya, İtalya, ABD, İngiltere
        • Coward / Lucas Dhont / Belçika, Fransa, Hollanda
        • Kefaret / Atonement / Reed Van Dyk / ABD
        • Kadın Davası / L’affaire Marie-Claire / Women On Trial / Lauriane Esclaffre, Yvo Muller / Fransa
        • Kesişen Hayatlar / Histoires Parallèles / Parallel Tales / Asghar Farhadi / Fransa, İtalya, Belçika, Suudi Arabistan, ABD
        • Ben, Rocky / I Play Rocky / Peter Farrelly / ABD
        • İdeal Koca / Wicker / Alex Huston Fischer, Eleanor Wilson / ABD, İngiltere
        • Kimse Görmeden / Ni Vue Ni Connue / All About Corinne / Marc Fitoussi / Fransa
        • Kâğıttan Kaplan / Paper Tiger / James Gray / ABD
        • Düşlenen Macera / Das Geträumte Abenteuer / The Dreamed Adventure / Valeska Grisebach / Almanya, Fransa, Bulgaristan, Avusturya
        • Father Joe / Barthélémy Grossmann / Fransa
        • Uzun Bir Kış / A Long Winter / Andrew Haigh / İngiltere, Kanada
        • Birdenbire / Soudain / All of a Sudden / Ryusuke Hamaguchi / Fransa, Japonya, Almanya, Belçika
        • Bucking Fastard / Werner Herzog / İrlanda, ABD
        • Hope / Na Hong-jin / Güney Kore
        • Violette / Changer l’eau des fleurs / Violette / Jean-Pierre Jeunet / Fransa, İtalya
        • Tony / Matt Johnson / ABD, Kanada
        • Look Back / Hirokazu Koreeda / Japonya
        • Nazik Canavar / Gentle Monster / Marie Kreutzer / Avusturya, Almanya, Fransa, İsveç
        • Devrinin Adamı / Notre Salut / A Man of His Time / Emmanuel Marre / Belçika, Fransa
        • Yolun Sonu / The End of It / Maria Martínez Bayona / Norveç, İngiltere, İspanya
        • Vahşi At Dokuz / Wild Horse Nine / Martin McDonagh / İngiltere, ABD, Şili
        • Yük / The Weight / Padraic McKinley / Kanada, ABD, Almanya
        • Fjord / Cristian Mungiu / Romanya, Fransa, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç
        • Direniş / Moulin / Laszlo Nemes / Fransa, Belçika, Macaristan
        • Primetime / Lance Oppenheim / ABD
        • Ata Yurdu / Vaterland / Fatherland / Paweł Pawlikowski / Polonya, Almanya, İtalya, Fransa
        • Sevgi Sözcükleri / Quelques mots d’amour / Words of Love / Rudi Rosenberg / Fransa
        • Aşkın Elektriği / La Vénus Electrique / The Electric Kiss / Pierre Salvadori / Fransa, Belçika
        • Son Yankesici / The Only Living Pickpocket in New York / Noah Segan / ABD
        • En Sevdiğim / El ser querido / The Beloved / Rodrigo Sorogoyen / İspanya
        • Budala(lar) / The Idiot(s) / Malgorzata Szumowska, Michal Englert / İngiltere, Polonya, Almanya
        • Klara ile Güneş / Klara and the Sun / Taika Waititi / İngiltere, Hindistan, ABD
        • Victorian Psycho / Zachary Wigon / İngiltere, İrlanda
        • Her Defa / Everytime / Sandra Wollner / Almanya, Avusturya

        Yalnızca İstanbul Dışı Gösterimler

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        En Güzel Cenaze Şarkıları / Ziya Demirel

        Karanlıkta Islık Çalanlar / Pınar Yorgancıoğlu

        Keçi501 / Evrim Çervatoğlu

        Geç Gelen Şöhret / Late Fame / Kent Jones

        Prenses Mumbi / Memory of Princess Mumbi / Damien Hauser

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #filmekimi
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