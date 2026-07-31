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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Geçmek, duraksamak ve fark etmek' bu sergide

        'Geçmek, duraksamak ve fark etmek' bu sergide

        The Clique Artworks'ün "A Selection: Passing · Pausing · Noticing" sergisi 10 Eylül'e kadar Canopy Istanbul Taksim'de sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        'Geçmek, duraksamak ve fark etmek' bu sergide

        İstanbul merkezli çağdaş sanat platformu The Clique Artworks tarafından, ALAN Project iş birliğiyle hazırlanan "A Selection: Passing · Pausing · Noticing" sergisi İstanbul'un en önemli sanat ve düşünce merkezlerinden Beyoğlu'nun kalbinde, Tarlabaşı'da açıldı.

        Küratörlüğünü Efe Kurt'un üstlendiği sergide, 5 sanatçının 49 eseri yer alıdığı sergi Canopy Istanbul Taksim'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, otelin lobi merdivenlerinden şarap mahzenine uzanan dikey sirkülasyon ekseni boyunca kurgulanıyor. Sergide izleyicilerin sabit bir noktadan bakan bir seyirci değil, sergiyi her adımda yeniden kuran etkin bir katılımcı hâline gelmesi amaçlanıyor.

        Sergi kapsamındaki keskin geometriler ve parçalı kompozisyonlardan kentsel fragmanlara, yoğun renk alanlarından akışkan sulu boya yüzeylere uzanan seriler düzen ile rastlantı arasındaki gerilimi serginin ana izleği hâline getiriyor. Eserler tuval, mimari imge ve dokunun bir arada düşünüldüğü çok katmanlı bir görsel dil sunuyor.

        Serginin adı, izleyicinin mekândaki üç hâline işaret ediyor: geçmek, duraksamak ve fark etmek. The Clique Artworks’ün küratöryel yaklaşımı, sanat deneyimini tek bir eserle sınırlamak yerine mekânın bütününe yayılan bir ritim olarak ele alıyor. Efe Kurt, “Bir koridorda hızla geçtiğimiz bir eser, bir eşikte ansızın duraksamaya dönüşebilir. Biz tam da o duraksama anıyla ilgileniyoruz,” diyor.

        "A Selection: Passing · Pausing · Noticing" sergisi 10 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

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        #The Clique Artworks
        #Canopy Istan bul Taksim
        #sergi
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