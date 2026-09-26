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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Gürcistan Devlet Balesi 'Kuğu Gölü'yle Türkiye'ye geliyor

        Gürcistan Devlet Balesi 'Kuğu Gölü'yle Türkiye'ye geliyor

        Dünyaca ünlü baş balerin Nina Ananiashvili'nin sanat yönetimindeki Gürcistan Devlet Balesik Kuğu Gölü prodüksiyonunuyla 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        Gürcistan Devlet Balesi 'Kuğu Gölü'yle Türkiye'ye geliyor

        Tchaikovsky’nin müzikleriyle klasik bale repertuvarının en önemli eserlerinden biri haline gelen Kuğu Gölü, Gürcistan Devlet Balesi’nin yorumuyla Türkiye’ye geliyor. Piu Entertainment organizasyonuyla 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleşecek gösteriler, İstanbul ve Ankara’da sanatseverlerle buluşacak.

        İlk kez 1877 yılında Moskova’daki Bolshoi Tiyatrosu’nda sahnelenen Kuğu Gölü; aşk, büyü, ihanet ve kaderi bir araya getiren hikayesiyle yaklaşık 150 yıldır dünya sahnelerinde yer alıyor.

        Kötü büyücü Rothbart’ın lanetiyle kuğuya dönüştürülen Prenses Odette ile Prens Siegfried’in aşkını merkezine alan eser, Odette’in karanlık yansıması Odile’in ortaya çıkışıyla değişen bir hikayeye dönüşüyor. Beyaz Kuğu Odette ile Siyah Kuğu Odile arasındaki karşıtlık ise Tchaikovsky’nin müziği ve klasik balenin en ikonik koreografileriyle sahneye taşınıyor.

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        Nina Ananiashvili imzalı Kuğu Gölü

        Köklü bale geleneğini dünyanın farklı sahnelerine taşıyan Gürcistan Devlet Balesi, 2004 yılından bu yana dünyaca ünlü prima balerin Nina Ananiashvili’nin sanat yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

        Bolshoi Ballet ve American Ballet Theatre’ın eski baş balerinlerinden Ananiashvili, The Daily Telegraph tarafından “gelmiş geçmiş en büyük 12 balerin” arasında gösterildi. Kuğu Gölü’nün Türkiye’de sahnelenecek prodüksiyonunun libretto uyarlamasını üstlenen Ananiashvili, eserin koreografik versiyonu ve sahnelemesini Alexey Fadeechev ile birlikte hazırladı. Prodüksiyon, Marius Petipa ve Lev Ivanov’un klasik koreografisini temel alıyor.

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        Uluslararası turneleriyle dünyanın önemli sahnelerinde izleyici karşısına çıkan Gürcistan Devlet Balesi, 2008 Edinburgh Uluslararası Festivali’nde Herald Angels Ödülü’ne layık görüldü. Topluluk, Kuğu Gölü prodüksiyonunu 2024 yılında London Coliseum’da da sahneledi.

        İstanbul’da bale ve senfoni aynı sahnede

        Kuğu Gölü’nün İstanbul gösterilerinde Tchaikovsky’nin müziği canlı orkestra eşliğinde seslendirilecek. Şef Levan Jagaev yönetimindeki Piu Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği gösterilerde klasik bale ve senfoni aynı sahnede buluşacak.

        Elle boyanan dekorları, kostümleri ve klasik koreografisiyle Gürcistan Devlet Balesi’nin Kuğu Gölü prodüksiyonu, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul ve Ankara’da sahnelenecek.

        Konser biletlerine Biletinial, Bubilet, Biletix'te satışa çıktı.

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        Gösterim Takvimi

        İstanbul

        16 Ocak 2027 Cumartesi – 14.30

        16 Ocak 2027 Cumartesi – 19.30

        Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

        Ankara

        17 Ocak 2027 Pazar – 20.00

        ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

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