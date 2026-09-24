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        Haberler Kültür-Sanat Contemporary Istanbul’da Haliç’e farklı bir “Seyir”

        Contemporary Istanbul’da Haliç’e farklı bir “Seyir”

        Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunda, multidisipliner sanatçı Balkan Karışman'ın etkinlik için özel olarak ürettiği Seyir adlı dijital enstalasyon sanatseverlerle buluştu. Haliç'in gerçek zamanlı görüntüsünü izleyicinin varlığıyla dönüştüren eser, manzarayı yalnızca seyredilen bir görüntü olmaktan çıkararak izleyicinin de parçası olduğu dinamik bir deneyime dönüştürüyor. Seyir, 23–27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul'da olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Contemporary Istanbul'da Haliç'e farklı bir "Seyir"

        Contemporary Istanbul’un dört yıldır partneri olan Trendyol Sanat, bu yıl multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın Seyir adlı dijital enstalasyonunu sanatseverlerle buluşturuyor. Eser, izleyiciyi Haliç manzarasıyla farklı bir ilişki kurmaya davet ediyor.

        Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu için GLOBART küratörlüğünde, platforma özel olarak tasarlanan Seyir, Haliç’in gerçek zamanlı görüntüsünü dijital teknolojiler aracılığıyla sergi mekânına taşıyor.

        Dijital ekranı yalnızca görüntünün aktarıldığı bir yüzey olarak değil; fiziksel ile dijital, gözlemleyen ile gözlemlenen, gerçeklik ile temsil arasındaki sınırların yeniden tanımlandığı bir eşik olarak ele alıyor. Uzaktan bakıldığında mekânın Haliç’e açılan dijital bir uzantısı gibi görünen eser, izleyici yaklaştıkça dönüşmeye başlıyor. İzleyicinin siluetinde farklı zamanlara ait görüntüler belirirken, manzara sabit bir görüntü olmaktan çıkarak beden, mesafe ve algıyla sürekli yeniden şekilleniyor. İzleyici geri çekildiğinde ise manzara yeniden bütünleşerek tanıdık görünümüne kavuşuyor.

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        İZLEYİCİ MANZARANIN BİR PARÇASINA DÖNÜŞÜYOR

        Sanatçı Balkan Karışman, ‘Seyir’ adlı dijital enstalasyonunu şu sözlerle anlattı:

        “Seyir’i Contemporary Istanbul için üretmek ve eseri ilk kez burada izleyiciyle buluşturmak benim için çok heyecan verici. Seyir, manzarayı sabit bir görüntü olmaktan çıkarıp izleyicinin varlığıyla sürekli yeniden kurulan bir yapıya dönüştürüyor. İzleyici yaklaştığında görüntü çözülüyor, uzaklaştığında yeniden bütünleşiyor. Zaman da izleyicinin mekân içindeki hareketine eşlik ederek üç boyutlu manzaranın dördüncü eksenine dönüşüyor. Böylece manzara, sabit ve tarafsız bir gerçeklik olmaktan çıkıp algı, mesafe ve beden aracılığıyla sürekli yeniden biçimleniyor. Bu değişim üzerinden gerçeklik ile görüntü, izleyen ile izlenen arasındaki ilişkiyi sorgulamak istedim. Benim için eser, bakma eylemini pasif bir gözlem olmaktan çıkarıp doğrudan deneyimin parçası haline getiriyor. Her görüntü yalnızca o karşılaşma anında var oluyor. ”

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        Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ise, “Çağdaş sanatın daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Contemporary Istanbul ile dört yıldır süren partnerliğimiz de bu yaklaşımın bir parçası. Balkan Karışman’ın teknoloji ve sanatın kesişimindeki ‘Seyir’ eserinin ilk kez fuarda izleyiciyle buluşmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

        Platform geçtiğimiz yıllarda Memo Akten’in “Deep Meditations” ve Candaş Şişman’ın “Synphon” adlı eserlerini Contemporary Istanbul kapsamında İstanbul’da ilk kez sanatseverlerle buluşturdu. Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu için Güvenç Özel ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında ise daha önce Coachella’da sergilenen ve yoğun ilgi gören “Holoflux”ı yeniden yorumlayan “Neuroflux” enstalasyonu yine İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluştu.

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        #seyir
        #Contemporary Istanbul
        #Balkan Karışman
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