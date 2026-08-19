Hayko Cepkin ELECTRIC ile Türkiye turnesine çıkıyor

Türk rock müziğinin en özgün ve sıra dışı isimlerinden Hayko Cepkin, ELECTRIC projesiyle Türkiye turnesine hazırlanıyor.

Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek turne, sanatçının yıllardır kendine özgü bir biçimde şekillendirdiği güçlü sahne kimliğini daha sert, daha hızlı ve daha yüksek enerjili bir prodüksiyonla müzikseverlerle buluşturacak.

Hayko Cepkin'in vokali, yüksek tempolu düzenlemeler, güçlü gitar duvarları, etkileyici ışık tasarımı ve çarpıcı görsellerle bir araya gelecek. ELECTRIC, klasik bir konser deneyiminin ötesine geçerek baştan sona kurgulanmış görsel ve işitsel bir şov sunacak.

Turne, 11 Eylül'de Ankara ODTÜ MD Vişnelik'te başlayacak. Hayko Cepkin sırasıyla 17 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 19 Eylül'de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, 26 Eylül'de Antalya Açıkhava Bahçe, 3 Ekim'de Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro, 16 Ekim'de Adana Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu, 17 Ekim'de Gaziantep GAÜN Mâvera KSM – Açıkhava Sahnesi ve 24 Ekim'de İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Turnenin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.