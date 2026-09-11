İBB Şehir Tiyatroları'yla yeni sezona 'Hazır mıyız?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Hazır mıyız?” temasının hâkim olduğu 2026-2027 repertuvarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlediği bir basın toplantısıyla basın mensupları ve kültür-sanat camiasıyla paylaştı.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’in 2026-2027 repertuvarını paylaştığı toplantıya; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Berna Adıgüzel, Özgür Dereli, Müdür Yardımcıları Nilüfer Batmaz ve Berna Beyazkılınç Tezcan ve Başdramaturg Dilek Tekintaş katıldı.

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Dört sezondur, pürüzsüz bir başarı yakaladıklarını belirrten Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezonla ilgili şunları söyledi: "Bu başarıda, her sezon büyük bir aidiyet duygusu, yüksek bir özveri ve bağlılıkla işini en iyi yapmak için gece gündüz çalışan, tiyatromuzun teknik, idari ve sanatsal alanda bütün çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sahnede ve sahne gerisinde, iyi bir ekip çalışması olmadan, bu başarıları yakalamak çok zordur..."

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Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özertem yeni projeleri anlattı: “Hayali’nin Hayali oyunumuz, sevgili Burçak Çöllü yazdı ve Yiğit Sertdemir yönetiyor. Daha sonra Ketçaplı Spagetti çocuk oyunumuz var. Yazan Rainer Hachfeld, çeviren Duygu Atay, Yöneten Eraslan Sağlam. Daha sonra çok önem verdiğimiz bir projemiz var sırada. Provada olan Köşebaşı. Ahmet Kutsi Tecer’in yazdığı, Hakan Altıner’in yönettiği bir proje. 2 senelik repertuvarımızın planladığımız oyunlarımız var. İlki Bertolt Brecht’in yazdığı Üç Kuruşluk Opera, ikincisi Tankred Dorst’un yazdığı Burteçin Zoga’nın yönettiği Dönemeç. Bir diğeri Öfke. John Osborne’un yazdığı, Tolga Yeter’in yöneteceği. Tenorların Komedisi, Ken Ludwig yazdı, Ersin Umulu yönetecek. Sinderella çocuk oyunumuzu Charles Perrault yazdı, Lerzan Pamir yönetecek. Uyarlayan da Dilşad Çelebi olacak. Daha sonra Kiracı adlı bir oyunumuz var. Roland Topor yazdı, uyarlayan ve yöneten Onur Şirin. Daha sonra “Jeeves ve Wooster Mükemmel Saçmalık İçinde”, Robert ve David Goodale Kardeşler yazdı. Daha sonra Küf ve Piknik oyunlarımız yazarlık atölyelerimizden çıktılar. Çok önem verdiğimiz bir atölye, yazarlık atölyesi. Başka oyunlar da gelebilir, onlar da sürpriz olsun.”

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Toplantı Başdramaturg Dilek Tekintaş’ın sözleriyle devam etti: “Biliyoruz ki bir kişinin başına gelen bütün toplumun başına geliyor. Tiyatronun en önemli varlık sebebi, sürekli yenilenmesinin, sürekli seçilmesinin nedeni bu. Bu toplumsal değerleri oluşturan Köşebaşı oyunumuz 1940’larda geçen bir mahalle hikayesini anlatıyor.

Öfke, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’de değişen yapının insanlar üzerinde yarattığı o çatışmaları anlatıyor. Hayırlı, uğurlu olsun yeni sezonumuz.”

Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu ise görevlerinin sanatın özgürce üretilebileceği, çalışanların güvenle çalışabileceği ve seyircinin kendisini iyi hissedeceği kurumsal yapıyı daha da güçlendirmek olduğunu belirtti: "Yaz döneminde arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Yeni sezona girerken teknik ve sanatsal kadrolarımızı güçlendirdik. Hem sahne önünde hem de sahne arkasında daha güçlü bir ekiple yeni sezona hazırız. Bununla birlikte sahnelerimizin fiziki ve mekanik koşullarını iyileştirdik. Anadolu ve Avrupa yakasındaki sahnelerimizde bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Seyirci ve çalışan güvenliğini artıracak yeni sistemleri devreye aldık."

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Toplantıda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şehir Tiyatroları’nın 2019’dan itibaren hayata geçirdiği projelerden ve ulaştığı seyirci sayısından, yeni açılacak sahnelerden ve alınan ödüllere ve “Hazır mıyız” mottosuna değindi. Muammer Karaca Tiyatrosu’nun tarihinden, restorasyonundan, içinde açılacak sergi salonundan bahseden Polat, tiyatronun yeniden açılacak olmasının müjdesini verdi, Reşat Nuri Sahnesi’nin Şubat ayında, Haldun Taner Sahnesi’nin ise Mayıs 2027’de açılacağını belirtti

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2026-2027 Tiyatro Sezonunun Yeni Oyunları

HAYALÎ’NİN HAYALİ

Kırk yılı aşkın Karagöz ve kukla oynatan Hayalî Tacettin Çınar, jübile gecesinde kendi icadı hayal tertibatını kurar ve kendisine emanet edilen en eski hikâyeyi anlatmaya başlar. Çocuk Tacettin'in gözünden hem yurtlarından ayrılıp yeni bir hayat kurmak zorunda kalan bir grup Türk ve Rum mübadilin, hem de ustası Mehmet Yorgi'nin hikayesidir bu.

Sanatkâr geçmiş bugünü değiştirsin diye anlattıkça hikayesini, gölgeler ete kemiğe bürünür. korku ile umudu, acı ile kahkahayı aynı anda içinde taşıyan, birbirine pek benzer insanların hikâyesi görünür.

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Burçak Çöllü’nün yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Ali Mert Yavuzcan, Barış Çağatay Çakıroğlu, Caner Bilginer, Cem Baza, Dolunay Pircioğlu, Emre Çağrı Akbaba, Emrah Derviş Soylu, Engin Akpınar, Kutay Kırşehirlioğlu, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Şenay Bağ, Şirin Asutay, Zeki Yıldırım rol alıyor.

KÖŞEBAŞI

Köşebaşı, 1940'lı yıllarda, İstanbul'da geçen ve tek bir günün akışını konu alan sıcak bir mahalle hikayesidir. Oyunda, eski ile yeninin çatışmasını, komşuluk ilişkileri ve değişen zaman karşında savrulan insanların dayanışması anlatır.

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Ahmet Kutsi Tecer’in bu eseri, yitirilmeye yüz tutmuş insani değerleri, gelenekleri ve ortak mahalle kültürünü mizahi bir dille sahneye taşırken, kapanan bir devre ve kopan insani bağlara samimi bir bakış sunar.

İBB Şehir Tiyatroları, Ahmet Kutsi Tecer’in vefatının 60. yılında, İstanbul kültürüne dair sıcak bir mahalle hikayesini sahneye taşırken, ilk kez sahnelenişinden 80 yıl sonra tiyatromuzun ustalarını ve genç kuşak oyuncularını da sahnede bir araya getiriyor.

Ahmet Kutsi Tecer’in yazdığı, Hakan Altıner’in yönettiği oyunda İskender Bağcılar, Berrin Koper, Cem Uras, Ayşe Kökçü, İbrahim Ulutaş, Ercan Demirhan, Nevzat Çankara Hülya Arslan Soğukçay, Emin And, Selçuk Soğukçay, Salih Sarıkaya, Gökhan Mete, Hikmet Körmükçü, Engin Gürmen, Serkan Bozkurt, Göksel Arslan, Samet Hafızoğlu, Gülce Çakır, Güneş Han, Göksel Arslan, Serkan Bozkurt, Samet Hafızoğlu rol alıyor.

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KETÇAPLI SPAGETTİ

Axel ve Dieter birkaç gün anneleri olmadan idare etmek zorunda kalınca işler değişir. Yemek yapmak, evi çekip çevirmek ve kendi başlarının çaresine bakmak zorundadırlar. Ekşimiş sütten mutfak kazalarına, beklenmedik misafirlere uzanan üç gün boyunca iki kardeşi türlü maceralar bekler. Peki işler bir felakete mi dönüşecek yoksa düşündüklerinden çok daha fazlasını yapabileceklerini mi gösterecekler? Ketçaplı Spagetti, büyümek, denemek, yanılmak ve “Ben de yapabilirim!” diyebilmek üzerine neşeli bir çocuk oyunu.

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Rainer Hachfeld’in yazdığı, Duygu Atay’ın çevirdiği, Eraslan Sağlam’ın yönettiği oyunda Esen Koçer, Fatma İnan, Hakan Örge, Ayşenaz Değerliyurt, Burç Yalçın, Mert Civan Ülgensoy rol alıyor.