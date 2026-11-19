İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, İKSV yönetiminde uzun yıllar görev almış hukuk profesörü Münir Ekonomi’nin desteğiyle hayata geçirilen Prof. Dr. Münir Ekonomi Müzik Ustalık Sınıfı, klasik müzik alanında öğrenim gören genç müzisyenlerin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Her yıl belirli bir müzik branşında düzenlenecek program, konservatuvarlar, müzik fakülteleri ve eşdeğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ileri düzeydeki müzik öğrencileri ile seçmelere, yarışmalara veya benzeri sınavlara hazırlanan müzisyenlere, ilgili branşlarda tecrübeli ve dünyaca saygın sanatçılarla çalışma olanağı sunacak. Program, aktif katılımcıların yanında 13 yaşından büyük müzikseverlerin dinleyici olarak katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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Prof. Dr. Münir Ekonomi Müzik Ustalık Sınıfı’na aktif katılımcı olarak kabul edilen müzisyenler, eğitmenle her biri 50 dakika süren üç birebir dersin yanı sıra program kapsamındaki diğer dersleri izleme ve programın sonunda düzenlenecek final konserinde yer alma imkânı bulacak. Ders programını eksiksiz tamamlayan aktif katılımcılara katılım sertifikaları takdim edilecek.

Ustalık sınıfı dersleri ve final konseri

Prof. Dr. Münir Ekonomi Müzik Ustalık Sınıfı, ilk yılında piyano alanında, Éric Le Sage’ın eğitmenliğinde düzenlenecek. 20-23 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ustalık sınıfı derslerinin ardından katılımcılar, 24 Ocak 2027 tarihinde, programa mekân desteği veren ARTER’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda düzenlenecek final konserinde, kendi seçtikleri ve İKSV ile Éric Le Sage tarafından onaylanan bir eseri veya eserleri icra edecek. Ustalık Sınıfı’nın bu ilk programı için, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü başlayacak başvuru süreci, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 17.00’de (TSİ) kapanacak.

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Prof. Dr. Münir Ekonomi Müzik Ustalık Sınıfı’nın dersleri, 13 yaşını doldurmuş müzikseverlerin dinleyici olarak katılımına da açık olacak. Dinleyici kontenjanı sınırlı tutulacak ve katılım için önceden rezervasyon yapılması gerekecek.

Başvuru koşulları

Konservatuvarlar, müzik fakülteleri ve eşdeğer yükseköğretim kurumlarında piyano eğitimi gören ileri düzey müzik öğrencisi ve/veya bu kurumlardan mezun olup seçmelere, yarışmalara veya sınavlara hazırlanan müzisyen olmak,

9 Aralık 2026 tarihi itibarıyla 13 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak,

C. vatandaşı olmak.

Prof. Dr. Münir Ekonomi Müzik Ustalık Sınıfı başvuru sürecine dair ayrıntılı bilgi için: www.iksv.org/tr/prof-dr-munir-ekonomi-muzik-ustalik-sinifi/hakkinda

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Jüri

Başvurular, İKSV tarafından belirlenen ve piyanist, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi İris Şentürker ile piyanist, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Hande Dalkılıç’tan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Jürinin ön elemelerinin ardından programa katılacak müzisyenler bizzat Éric Le Sage tarafından belirlenecek.

Prof. Dr. Münir Ekonomi hakkında

1955 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitiren Münir Ekonomi, 1956 yılı başında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne İş Hukuku asistanı olarak atandı ve Münih Üniversitesi’nde doktora öğrenimini tamamladıktan sonra görevini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde sürdürdü. Doçent ve profesörlük unvanlarını İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik bilim dalında aldı.

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Münir Ekonomi’nin çok sayıda yayını arasında yabancı dilde eserleri de bulunuyor. Aynı zamanda Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki üniversitelerde Hukuk Fakültesi İş Hukuku Kürsüleri ile ortak çalışmalar yaptı. 1979 yılından günümüze kadar Almanya’nın yirmi değişik üniversitesinden öğretim üyeleri ile ortak bilimsel toplantılar düzenledi, Almanya’daki toplantılara katıldı. İsviçre ve Almanya’nın değişik üniversitelerinde, ayrıca Alman Federal İş Mahkemesi’nde konferanslar verdi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında düzenlenen uluslararası kongrelere tebliğ sunarak katıldı.

Münir Ekonomi, 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu’ndan başlayarak ferdi ve kolektif iş ilişkilerini düzenleyen kanunların hazırlanmasında kısmen görev aldı, en son 4857 sayılı İş Kanunu’nu hazırlayan Bilim Kurulu’na üye olarak katıldı. Uzun yıllar çok sayıda Türk ve yabancı sermayeli şirket ve holdingde danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

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Münir Ekonomi aynı zamanda bir sanat eserleri, arkeolojik eserler ve antika kitap koleksiyoncusu. Sosyal sorumluluk projelerine ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine de etkin biçimde katılan Ekonomi, İTÜ Vakfı kurucularından ve Mütevelli Heyeti üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Mütevelliler Kurulu üyesi, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Müzesi Yönetim Kurulu üyesi, Ayvalık Sanat ve Kültür Vakfı kurucularından ve Mütevelli Heyeti üyesi, Sagalassos Vakfı kurucularından ve Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca uzun yıllar İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.