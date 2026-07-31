Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'İlklerin İnsanı Zeki Sözer' sergisi açılıyor

        'İlklerin İnsanı Zeki Sözer' sergisi açılıyor

        TRT'nin ilk haber programını hazırlayan, Türkiye'nin ilk haber müdürü olan, BBC'de televizyon eğitimi alan ilk gazetecilerden Zeki Sözer'in 93 yıllık yaşamı, 6-21 Ağustos tarihleri arasında' İlklerin İnsanı Zeki Sözer' adlı sergiyle Brieflyart Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 00:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'İlklerin İnsanı Zeki Sözer' sergisi açılıyor

        Brieflyart Sanat Galerisi 6 Ağustos – 21 Ağustos 2026 tarihleri arasında İlklerin İnsanı Zeki Sözer sergisine ev sahipliği yapacak. Bu sergi yalnızca bir gazetecinin biyografisini değil; yaklaşık yetmiş yıllık Türkiye medya tarihini de kişisel bir film şeridi gibi izleyiciye sunarken, Zeki Sözer’in sanatla olan ilişkisini de görünür kılıyor. Melih Aşık, Namık Koçak, Nazım Alpman, Mehmet Turan Akköprülü, Özdemir İnce, Pınar – Tufan Türenç; Zeki Sözer’i anlatan kısa metinlerle sergiye katkı sunuyor.

        Türkiye'nin televizyonla henüz tanışmadığı yıllarda BBC'nin davetiyle Londra'ya giderek televizyon prodüktörlüğü eğitimi alan, TRT'nin ilk haber programını hazırlayan ekipte yer alan, Milliyet'in ilk Haber Müdürü olarak Türk basınında yeni bir editoryal modelin kurulmasına öncülük eden Zeki Sözer'in yaşam öyküsü, bu kez haberlerden değil; kendi fotoğrafları, kişisel arşivi, anıları ve resimleri üzerinden anlatılıyor.

        1958 yılında Ankara'da gazeteciliğe başlayan Sözer'in hikâyesi; Demokrat Parti döneminden 27 Mayıs'a, TRT'nin kuruluş yıllarından Babıâli'nin altın çağına, Avrupa baskılarından özel televizyonların yükselişine kadar Türkiye'nin siyasal ve medya dönüşümüne içeriden tanıklık ediyor. Sergide yer alan arşiv fotoğrafları, gazete kupürleri, notlar ve kişisel belgeler bu uzun yolculuğun sessiz tanıkları olarak bir araya geliyor.

        REKLAM

        Türkiye'de televizyon yayıncılığının henüz başlamadığı dönemde BBC'de eğitim alan Sözer, TRT'nin Örsan Öymen’le birlikte hazırladığı haftalık haber programıyla televizyon haberciliğinin ilk örneklerinden birine imza attı. TRT Haber Dairesi Başkanlığı görevinden sonra Abdi İpekçi'nin davetiyle Milliyet Gazetesi'ne geçerek Türkiye'nin ilk "Haber Müdürü" unvanını aldı; daha sonra Milliyet'in Avrupa baskılarının yönetimini üstlendi, Frankfurt temsilciliğini yürüttü ve TV8 Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

        Sergi yalnızca meslek hayatını anlatmıyor.

        Karacabey'de başlayan çocukluk yıllarından II. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Anadolu günlerine, 27 Mayıs sabahını yaşayan genç bir muhabirden İran-Irak Savaşı'nı izleyen deneyimli gazeteciye, emeklilik sonrası tiyatro sahnesine çıkan ve pastel resimler üretmeye başlayan bir sanat meraklısına kadar uzanan çok katmanlı bir yaşam anlatısı kuruluyor. Sergide, Sözer'in çocukluk fotoğrafları, aile albümü, gazete kupürleri, televizyon yayınlarından kareler ve son yıllarda ürettiği ağırlık olarak pastel çalışmalar aynı anlatının parçaları olarak yer alıyor.

        Sergi ziyaretçisi, Zeki Sözer'in yaşamına bakarken aslında Türkiye'nin haberle, televizyonla, gazetecilik etiğiyle ve medya kültürüyle kurduğu ilişkinin nasıl değiştiğini de izliyor.

        "İlklerin İnsanı Zeki Sözer", sergisi yalnızca biyografik- belgesel bir sergi değil; Türkiye medyasının yaklaşık yarım asırlık dönüşümünü tek bir yaşam öyküsü üzerinden okuma fırsatı sunuyor.

        Sergi; 21 Ağustos 2026 tarihine kadar pazartesi hariç hafta içi ve cumartesi günleri 11.00 – 19.00; pazar günleri 13.00 – 19.00 saatleri arasında Brieflyart Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.

        #Brieflyart Sanat Galerisi
        #Zeki Sözer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı
        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Gaziler için tarihi düzenleme
        Gaziler için tarihi düzenleme
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu