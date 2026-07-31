'İlklerin İnsanı Zeki Sözer' sergisi açılıyor

Brieflyart Sanat Galerisi 6 Ağustos – 21 Ağustos 2026 tarihleri arasında İlklerin İnsanı Zeki Sözer sergisine ev sahipliği yapacak. Bu sergi yalnızca bir gazetecinin biyografisini değil; yaklaşık yetmiş yıllık Türkiye medya tarihini de kişisel bir film şeridi gibi izleyiciye sunarken, Zeki Sözer’in sanatla olan ilişkisini de görünür kılıyor. Melih Aşık, Namık Koçak, Nazım Alpman, Mehmet Turan Akköprülü, Özdemir İnce, Pınar – Tufan Türenç; Zeki Sözer’i anlatan kısa metinlerle sergiye katkı sunuyor.

Türkiye'nin televizyonla henüz tanışmadığı yıllarda BBC'nin davetiyle Londra'ya giderek televizyon prodüktörlüğü eğitimi alan, TRT'nin ilk haber programını hazırlayan ekipte yer alan, Milliyet'in ilk Haber Müdürü olarak Türk basınında yeni bir editoryal modelin kurulmasına öncülük eden Zeki Sözer'in yaşam öyküsü, bu kez haberlerden değil; kendi fotoğrafları, kişisel arşivi, anıları ve resimleri üzerinden anlatılıyor.

1958 yılında Ankara'da gazeteciliğe başlayan Sözer'in hikâyesi; Demokrat Parti döneminden 27 Mayıs'a, TRT'nin kuruluş yıllarından Babıâli'nin altın çağına, Avrupa baskılarından özel televizyonların yükselişine kadar Türkiye'nin siyasal ve medya dönüşümüne içeriden tanıklık ediyor. Sergide yer alan arşiv fotoğrafları, gazete kupürleri, notlar ve kişisel belgeler bu uzun yolculuğun sessiz tanıkları olarak bir araya geliyor.

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Türkiye'de televizyon yayıncılığının henüz başlamadığı dönemde BBC'de eğitim alan Sözer, TRT'nin Örsan Öymen’le birlikte hazırladığı haftalık haber programıyla televizyon haberciliğinin ilk örneklerinden birine imza attı. TRT Haber Dairesi Başkanlığı görevinden sonra Abdi İpekçi'nin davetiyle Milliyet Gazetesi'ne geçerek Türkiye'nin ilk "Haber Müdürü" unvanını aldı; daha sonra Milliyet'in Avrupa baskılarının yönetimini üstlendi, Frankfurt temsilciliğini yürüttü ve TV8 Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

Sergi yalnızca meslek hayatını anlatmıyor.

Karacabey'de başlayan çocukluk yıllarından II. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Anadolu günlerine, 27 Mayıs sabahını yaşayan genç bir muhabirden İran-Irak Savaşı'nı izleyen deneyimli gazeteciye, emeklilik sonrası tiyatro sahnesine çıkan ve pastel resimler üretmeye başlayan bir sanat meraklısına kadar uzanan çok katmanlı bir yaşam anlatısı kuruluyor. Sergide, Sözer'in çocukluk fotoğrafları, aile albümü, gazete kupürleri, televizyon yayınlarından kareler ve son yıllarda ürettiği ağırlık olarak pastel çalışmalar aynı anlatının parçaları olarak yer alıyor.

Sergi ziyaretçisi, Zeki Sözer'in yaşamına bakarken aslında Türkiye'nin haberle, televizyonla, gazetecilik etiğiyle ve medya kültürüyle kurduğu ilişkinin nasıl değiştiğini de izliyor.

"İlklerin İnsanı Zeki Sözer", sergisi yalnızca biyografik- belgesel bir sergi değil; Türkiye medyasının yaklaşık yarım asırlık dönüşümünü tek bir yaşam öyküsü üzerinden okuma fırsatı sunuyor.

Sergi; 21 Ağustos 2026 tarihine kadar pazartesi hariç hafta içi ve cumartesi günleri 11.00 – 19.00; pazar günleri 13.00 – 19.00 saatleri arasında Brieflyart Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.