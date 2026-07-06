Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim İş Sanat Anadolu Sergileri Erzurum’da

        İş Sanat Anadolu Sergileri Erzurum’da

        İlk yılını geride bırakan İş Sanat'ın Anadolu Sergileri'nin yeni seçkisi 11-12 Temmuz tarihlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 19:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İş Sanat Anadolu Sergileri Erzurum'da

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturan Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri, birinci yıldönümünü Erzurum’da kutluyor. Sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını hedefleyen Anadolu Sergileri’nin “Coşku” başlıklı yeni seçkisi, 11-12 Temmuz tarihlerinde Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Şubesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

        Yerel mirasla bağ kuran eserlerden oluşan bu seçki, yörenin halk oyunları, imece kültürü ve birlikte yaşama geleneği üzerine odaklanıyor. Kayıhan Keskinok, Hulusi Mercan, Kristin Saleri, Turgut Atalay, Jak İhmalyan ve Orhan Çetinkaya gibi değerli sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin odak noktasını; bayramların, düğünlerin ve kutlamaların coşkusu ve birlik duygusu şekillendiriyor.

        REKLAM

        Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren sergiler, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla destekleniyor.

        Temmuz 2025’te Çal’da ilk adımını atan Anadolu Sergileri; Gelibolu’dan Antakya’ya, Midyat’tan İznik’e, Amasra’dan Eğirdir’e uzanan 13 farklı durakta özel seçkileri sanatseverlerin beğenisine sundu. Bugüne dek 7 bini aşkın ziyaretçinin ilgisiyle karşılanan proje, Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlarda çeşitli ödüllere layık görüldü.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

         Sivasta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. (AA)

        #İş Sanat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu