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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat Anadolu Sergileri, Gül Mevsimi ile Eğirdir’deydi

        İş Sanat Anadolu Sergileri, Gül Mevsimi ile Eğirdir’deydi

        Anadolu Sergileri'nin yeni seçkisinde, Isparta'yla özdeşleşen güller Türk resminin usta fırçalarıyla tuvallerde yeniden hayat buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        İş Sanat Anadolu Sergileri, Gül Mevsimi ile Eğirdir'deydi

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri’nin “Gül Mevsimi” başlıklı seçkisi, 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesi’nde ziyaret edildi.

        Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta ile özdeşleşen gülleri merkeze alarak tuvale aktardığı kompozisyonları bir araya getiren seçkide; İbrahim Çallı, İbrahim Safi, Nazlı Ecevit ve Naci Kalmukoğlu, Nimet Berdan, Abdullah Meriçadalı ve Münip Özben’in çalışmaları ile birlikte Nurettin Ergüven’in peyzajları yer aldı.

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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, sergi ziyaretçilerine eserler hakkında bilgi verirken minik sanatseverler için bir atölye de düzenlendi.

        ANADOLU SERGİLERİ BİRİNCİ YILINI DOLDURDU

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan Anadolu Sergileri, Temmuz 2025’te Çal ilçesindeki seçkiyle başladı; bugüne dek Milas, Gelibolu, Kocatepe, Antakya, Midyat, Edremit, İznik, Pozcu, Lüleburgaz, Amasra ve Çarşamba’da farklı seçkileri sanatseverlere sundu. Bugüne dek 6 bini aşkın sanatsevere ulaşan proje, Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlardan kazandığı ödüllerle sanat eserlerine erişimin yaygınlaştırılmasındaki öncü rolünü pekiştirdi.

        Ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdüren Anadolu Sergileri’nin bir sonraki durağı Türkiye İş Bankası Erzurum Lalapaşa Şubesi olacak.

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