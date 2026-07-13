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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat Anadolu Sergileri’nin “Coşku” dolu seçkisi Erzurum’daydı

        İş Sanat Anadolu Sergileri’nin “Coşku” dolu seçkisi Erzurum’daydı

        Birinci yılını geride bırakan Anadolu Sergileri'nin son seçkisi, halk oyunları, köy düğünleri ve imece kültürünü yansıtan eserleri bir araya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 14:39 Güncelleme:
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        Anadolu Sergileri'nin "Coşku" dolu seçkisi Erzurum'daydı

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri’nin “Coşku” başlıklı seçkisi, 11-12 Temmuz tarihlerinde Yakutiye ilçesindeki İş Bankası Lalapaşa Şubesi’nde ziyaret edildi.

        Sergide, Kayıhan Keskinok, Hamit Görele, Hulusi Mercan, Kristin Saleri, Turgut Atalay, Nüzhet Kutluğ, Necdet Kalay, Jak İhmalyan ve Orhan Çetinkaya gibi değerli sanatçıların eserleri izlendi.

        Sert iklimi ve çetin geçen kışlarına aşina olduğumuz bir coğrafyada sergilenen eserler, halk oyunları ve gündelik yaşamdan sahneler aracılığıyla, ülkemizin ne denli hareketli ve yaşam dolu bir toplumsal dokuya sahip olduğunu hatırlattı. Kültürel zenginliğimizi yansıtan eserleri sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ziyaretçilere anlatırken, ilgiyle takip edilen sergi kapsamında çocuklara yönelik bir sanat atölyesi de düzenlendi.

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        BİR YILDA 14 SEÇKİ, 7 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

        İlk adımını Temmuz 2025’te Çal’da atan ve Gelibolu’dan Antakya’ya, Midyat’tan İznik’e, Amasra’dan Eğirdir’e uzanan 14 farklı durakta özel seçkileri sanatseverlerin beğenisine sunan Anadolu Sergileri, bugüne dek 7 bini aşkın ziyaretçinin ilgisiyle karşıladı. Proje, Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlarda çeşitli ödüllere layık görülerek sanat eserlerine erişimin yaygınlaştırılmasındaki öncü rolünü pekiştirdi.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden olan Anadolu Sergileri, farklı seçkiler ile ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmaya devam edecek.

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