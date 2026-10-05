İş Vapur’da şehir, sinema ve sanat söyleşileri

İş Sanat’ın zengin içerikleriyle ilham veren etkinlikleri Ekim ayında da devam ediyor. Galataport’ta hizmet veren İş Vapur’da gerçekleşecek özel buluşmalar, kentin hafızasına, sinemaya ve sanata dair yeni ufukları keşfetmek isteyen sanatseverleri bekliyor.

Kentin saklı kalmış hikâyelerini kendine has tarzıyla aktaran Levent Erden, “İstanbul Kafası” konuşmalarında bu ay, her gün önünden geçtiğimiz mekânların, yürüdüğümüz sokakların ve gezindiğimiz yerlerin isimlerini nereden aldığını anlatıyor. Tarihin ve günlük yaşamın kesişim noktalarına dair bu keyifli sohbet, 8 Ekim Perşembe 18.30’da başlayacak. Takviminize not etmeyi unutmayın!

REKLAM

İş Vapur’un ilgiyle takip edilen etkinliklerinden 3 Film 1 Şehir’de, sinemanın gözünden şehirleri yeniden keşfediyoruz. Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı’nın moderatörlüğünde 9 Ekim Cuma 18.00’de başlayacak sohbetin odağında Berlin yer alıyor. Şehrin farklı hikâyeleri, toplumsal dokusu ve geçirdiği dönüşümler Wim Wenders’in “Berlin Üzerindeki Gökyüzü” (Der Himmel über Berlin, 1987), Tom Tykwer’ın “Koş Lola Koş” (Run Lola Run, 1998) ve Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” (Gegen die Wand, 2004) filmleri eşliğinde ele alınıyor.

Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğündeki İstanbul Hafızası buluşmaları devam ediyor. İstanbul’da yaşayan, üreten ve eserleriyle şehre ilham veren sanatçıların ağırlandığı söyleşilerin 24 Ekim Cumartesi 14.00’teki konuğu, sevilen oyuncu Ulaş Tuna Astepe oluyor. İstanbul’un oyunculuk üzerindeki etkilerinin samimi bir dille konuşulacağı bu buluşmada, Astepe’nin kişisel İstanbul yolculuğuna da yakından tanıklık edeceksiniz.