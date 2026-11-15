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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Modern'de 'Tir Tir Salı'

        İstanbul Modern'de 'Tir Tir Salı'

        İstanbul Modern Sinema'nın Genç Salı programı kapsamında düzenlenen "Tir Tir Salı" etkinliğinde, 17 Kasım'da, Jane Schoenbrun imzalı slasher türündeki Miyazma Kampı (Camp Miasma) sinemaseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        İstanbul Modern'de 'Tir Tir Salı'

        İstanbul Modern Sinema’nın Genç Salı programı kapsamında düzenlenen “Tir Tir Salı”, her ay bir salı akşamı korku sinemasının kült, sıra dışı ve ürpertici örneklerini sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren ve yılın dikkat çeken korku yapımları arasında yer alan, Jane Schoenbrun imzalı slasher türündeki Miyazma Kampı (Camp Miasma), 17 Kasım’da İstanbul Modern Sinema’da izleyiciyle buluşuyor.

        I Saw the TV Glow ile dikkat çeken Jane Schoenbrun, bu kez slasher sinemasının maskeli katillerini, “final girl” klişesini ve bitmek bilmeyen yeniden çevrimleri tersyüz ediyor. Hannah Einbinder ve Gillian Anderson’ın şaşırtıcı kimyasıyla öne çıkan Miyazma Kampı, komik, kanlı ve oyunbaz tavrıyla korkuya neden tekrar tekrar döndüğümüzü sorguluyor. Bu yıl Cannes’ın “Belirli Bir Bakış” bölümünü açan yapım, slasher’ın geçmişini didik didik ederken bu türü bugünün seyircisi için yeniden yorumluyor.

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        Filmde, bir zamanların kült Miyazma Kampı slasher serisi yeniden çekiliyor. Genç yönetmen Kris’in tek amacı, serinin ilk filminin efsanevi “final girl”ü Billy Presley’i yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçirmek. Billy’yi bulduğunda ise çocukluk hayranlığı, arzu, korku ve saplantının iç içe geçtiği tuhaf bir yolculuğa dönüşüyor.

        Gençler her salı müzede

        İstanbul Modern’in Genç Salı programı, 18–25 yaş arasındaki gençlere müzeyi ücretsiz keşfetme olanağı sunuyor. Gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında müzeyi ve tüm sergileri ücretsiz ziyaret edebiliyor. Her ay bir salı günü düzenlenen sinema odaklı söyleşiler, yarışmalar ve farklı etkinlikler de programa dahil.

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        Film müziklerinden afiş tasarımlarına, oyuncuların kariyerlerini değiştiren sahnelerden yemek temalı filmlere uzanan etkinlikler, gençleri sinema kültürünü farklı yönleriyle keşfetmeye ve etkinliklere aktif olarak katılmaya davet ediyor.

        Miyazma Kampı: 17 Kasım 2026, 19.00

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