İstanbul Modern’in Renzo Piano imzalı yeni binasındaki ilk koleksiyon sergisi olan "Yüzen Adalar" 12 Temmuz’da sona erdi. Sergi, açıldığı günden bu yana 2 milyon 750 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

1945’ten günümüze Türkiye sanatındaki gelişim ve dönüşümü İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yer alan yapıtlar üzerinden ele alan “Yüzen Adalar” sergisi, farklı dönemlerden sanatçıların üretimlerini bir araya getirerek Türkiye sanatındaki değişen yaklaşımlara odaklandı.

İstanbul Modern’in eylül ayında açılması planlanan yeni uluslararası koleksiyon sergisi için hazırlıkları devam ederken, müzenin giriş katında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen koleksiyondaki yapıtlar ise sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Müze binasının önünde yer alan Bettina Pousttchi'nin "Dikey Otoyollar V02" ve Anthony Cragg'in "Koşucu" adlı heykellerinin yanı sıra Adrián Villar Rojas'ın "Tüm Annelerin En Güzeli (I)", Anselm Reyle'nin "Yeraltı Dünyasının Üstünde" ve "Toz Çökerken", Koray Ariş'in "Devinim ve Denge Serisi I ve II", Olafur Eliasson'un "Senin Beklenmedik Seyahatin", Selma Gürbüz'ün "Kırmızı Gölge", Richard Deacon'ın "Ev Modeli", Richard Wentworth'ün "Sahte Tavan", Yılmaz Zenger'in "Bence Ayça" ve Zhan Wang'ın "Jia Shan Shi 121# (Yapay Kaya)" adlı yapıtları ziyaretçilerle buluşmayı sürdürüyor.

“Yüzen Adalar” sergisini ziyaret edemeyenler için serginin sanal turu İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden erişilebilir.