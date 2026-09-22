Kaş Tiyatro Günleri 15 Ekim'de başlıyor

Kaş Tiyatro Günleri, 15-18 Ekim 2026 tarihlerinde ‘Likya Kültürel Mirası’ temasıyla beşinci kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dört gün boyunca antik Likya coğrafyasının üç ayrı noktasına yayılacak olan Kaş Tiyatro Günleri; arkeoloji, mitoloji ve tiyatroyu bir araya getirip, yerel ve ulusal sanatçılar eşliğinde seyirciye dört günlük bir şenlik yaşatacak. Kaş Tiyatro Günleri bir kez daha Kaş Çevre ve Kültür Derneği tarafından, Kaş esnafı ve gönüllülerin maddi ve manevi katkısıyla hayata geçiyor… Kaş Tiyatro Günleri kapsamındaki tüm oyunlar seyirciyle ücretsiz olarak buluşacak.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği tarafından 2022 yılından bu yana düzenlenen Kaş Tiyatro Günleri beşinci edisyonunda, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın binlerce yıllık belleğine odaklanıyor. ‘Işık Ülkesi’ olarak anılan Likya’nın tarihi, mitolojisi ve kent kültürü, tiyatronun anlatı gücü eşliğinde bugünün seyircisiyle yeniden buluşuyor. Ana sahnesi Kaş merkezindeki Antiphellos Antik Tiyatrosu olan festival bu yıl tiyatro oyunlarını, çocuk ve gençlik gösterilerini, antik kent gezileri ve mitolojik anlatıları Likya coğrafyasının farklı noktalarına taşıyacak.

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DÖRT LİKYA KENTİNDE TİYATRO DOLU DÖRT GÜN

Festival programı bu yıl Antiphellos, Myra ve Patara’ya uzanacak. Oyunların yanı sıra düzenlenecek antik kent gezileri, katılımcılara Likya’nın geçmişini, bu alanda çalışan arkeologlardan dinleme olanağı sunacak.

Myra Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi, kentin kazı çalışmalarını uzun yıllar yöneten Prof. Dr. Nevzat Çevik eşliğinde gezilecek. Patara Antik Kenti gezisine ise kazı başkanı Dr. Şevket Aktaş eşlik edecek. Böylece festival seyircisi oyunların yanı sıra; antik kentleri, kazı çalışmalarını ve Likya uygarlığının bıraktığı izleri uzmanlarından dinleme fırsatı bulacak.

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ÖDÜLLÜ YAPIMLAR SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Kaş Tiyatro Günleri’nin beşinci edisyonunda, bağımsız tiyatronun son yıllarda öne çıkan ödüllü ve çok sevilen yapımları seyirciyle buluşacak. Dirmit Her Yerde’den Sevgili Arsız Ölüm/Dirmit’, Monologlar Müzesi’nden ‘Monologlar Müzesi Pavyon’, Artalan Kolektif’ten ‘Yıldız’, Strandom Arthouse’tan ‘Apsolit’ ve Gong Sahne’nin ‘Gong’ adlı oyunları programda yer alacak.

Festivalin oyun seçkisinde ayrıca; Yerel Sahne başlığı altında, Kaş’ta yaklaşık 40 yıldır tiyatro yapan Yeşilköy Halk Tiyatrosu’nun ‘Bizim Köyün Sosyetesi’, Genç Sahne başlığı altında ise Mono Creative’in ‘Uyku, Ölüm, Dondurma, Ülke’ adlı yapımı yer alıyor.

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ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÖZEL OYUNLAR

Kaş Tiyatro Günleri, önceki yıllarda olduğu gibi çocukların ve gençlerin tiyatroya erişimini festivalin temel başlıklarından biri olarak ele alıyor. Çocuk ve Gençlik Sahnesi seçkisinde ACT Project’in ‘Of Ah Oh’ ve Boş Sahne’nin ‘Kum Feneri’ adlı oyunları gençlerle; ASSITEJ Genç Sahne’nin ‘Dünyadaki En Güzel Şey’, Güzel Şehir Kumpanyası’nın ‘Karınca Kararınca’ ve Tiyatro Keşif’in ‘Martıya Uçmayı Öğreten Kedi’ adlı oyunları ise çocuklarla buluşacak.

Antiphellos Antik Tiyatrosu’nun ana sahne olduğu festivalde oyunlar, Kaş merkezinin yanı sıra Myra ve Patara’ya uzanan farklı tarihi ve kamusal mekânlarda seyirci karşısına çıkacak. Kesin gösterim yerleri ve saatleri, ayrıntılı programla duyurulacak.

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GEÇMİŞİN SAHNESİNDE BUGÜNÜN HİKÂYELERİ

Noel Baba’yla özdeşleşen Myra’dan Troya Savaşı’nın Likyalı komutanı Sarpedon’a, Leto ile çocukları Artemis ve Apollon’a uzanan anlatılardan kanatlı at Pegasus ve Bellerophon’un hikâyesine kadar pek çok mit, bu coğrafyanın belleğinde yaşamaya devam ediyor. Kaş Tiyatro Günleri bu yıl yalnızca geçmişten kalan yapıları değil; anlatıları, söylenceleri ve kuşaklar boyunca taşınan ortak hafızayı da kültürel mirasın bir parçası olarak ele alıyor.

Bugün evlerimizi, sokaklarımızı ve kentlerimizi bütün bu tarihsel katmanların üzerinde kuruyoruz. Kaş Tiyatro Günleri, yaşadığımız coğrafyayı yalnızca seyredilecek bir manzara olarak değil, hikâyeleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken ortak bir miras olarak yeniden düşünmeye çağırıyor.

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FESTİVALİN ANA DESTEKÇİSİ: KAŞ ESNAFI

İlk günden bu yana Kaş esnafının desteği ve gönüllülerin emeğiyle, nitelikli sanat etkinliklerine erişimin önünde engel olmaması amacıyla ücretsiz düzenlenen Kaş Tiyatro Günleri, beşinci yılında da tiyatroyu antik kentlerle, sokaklarla ve kamusal alanlarla buluşturmayı sürdürüyor.

Festival, bu yıl ‘Likya Kültürel Mirası’ temasıyla geçmişin bugünkü yaşamımızdaki izlerini görünür kılmayı ve “Kültürel miras ancak bilinirse korunabilir” düşüncesinden hareketle, yeni karşılaşma alanları açmayı amaçlıyor. Binlerce yıldır farklı toplulukların, inançların, mitlerin, kahramanların, yolcuların ve hikâye anlatıcılarının izlerini taşıyan Likya coğrafyası, 15-18 Ekim 2026 tarihlerinde bir kez daha tiyatronun yaşayan sahnesine dönüşecek.