'Kesişimler' sergisi Ankara'da

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Faculty of Art, Design and Architecture - FADA), kuruluşunun 40. yılını Kesişimler adlı sergiyle kutluyor. 29 Eylül - 07 Ekim 2026 tarihleri arasında CerModern’de gerçekleştirilecek sergi, Fakültenin altı bölümünde şekillenen üretimleri farklı kuşaklar, disiplinler ve yaratıcı pratikler üzerinden bir araya getiriyor.

1986 yılında Bilkent Üniversitesi’nin ilk fakültelerinden biri olarak kurulan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Grafik Tasarımı, Güzel Sanatlar, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı ile Mimarlık bölümlerinden oluşuyor. Aralarında Haluk Akakçe, Bedri Baykam, Engin Öncüoğlu, Meltem Şahin ve Ardan Özmenoğlu’nun da bulunduğu pek çok sanatçının farklı dönemlerde ürettiği eserleri bir araya getiren Kesişimler sergisi, bu altı bölümün kırk yıllık üretim kültürünü, kurumsal belleğini ve disiplinlerarası yapısını gösteren örnekleri CerModern’de buluşturuyor.

Bedri Baykam

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Sergide Fakültenin mezunları ve akademisyenleri, geçmişten bugüne uzanan seçili eserlerini; projeler, yayınlar, belgeler, arşiv malzemeleri ve yeni çalışmalarla birlikte sunuyor. Seçki, Fakültenin çağdaş ve yenilikçi yaklaşımlarını görünür kılarken, geçmişten beslenerek gelişmeye devam eden zengin ve çok katmanlı görsel tarihini de ortaya koyuyor.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yasemin Afacan, serginin geçmiş ile bugün arasında canlı bir diyalog kurduğunu belirterek şunları söyledi: “Fakültemizin 40. yılını kutlarken, fakülte bünyesinde yetişen ve çalışan sanatçıların, tasarımcıların, mimarların, akademisyenlerin ve mezunların bugün de üretmeye, gelişmeye ve yeni bağlantılar kurmaya devam ettiklerini göstermek istedik. Farklı dönemlerden eserleri, projeleri, arşiv malzemelerini ve devam eden araştırmaları bir araya getirirken, bireysel üretimlerin ardındaki ortak eğitim ortamını, disiplinlerarası etkileşimi ve yıllar içinde kurulan bağları da görünür hâle getirmeye çalıştık.”

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Kesişimler sergisi, fakülte tarihini doğrusal bir anlatı üzerinden ele almak yerine, zaman içinde kesişen, ayrışan ve yeniden bir araya gelen yaratıcı güzergâhlara odaklanıyor. Serginin merkezinde, fakülte çatısı altında kurulan düşünsel, mesleki ve kişisel ilişkilerin mezuniyet sonrasında da sürmesi, farklı alanlarda dönüşmesi ve yeni üretimlere zemin hazırlaması yer alıyor. Sergi, 7 Ekim sonuna kadar CerModern’de ziyaret edilebilecek.