KREK VR’dan '35 Mayıs' seyirciyle buluşuyor

Sanatın teknolojiyle buluştuğu, disiplinler arası üretimi odağına alan, sanatın erişimini genişleten ve etkileşimi çoğaltan Paribu Art, Ekim ayı boyunca haftanın üç günü KREK VR’ın ilk gösterisi “35 Mayıs”ı yoğun ilgi üzerine yeni sezonda da seyirciyle buluşturuyor. KREK’in dijital anlatı biçimlerine yönelik araştırmalarının bir sonucu olarak tasarlanan yapım, VR gözlüğü aracılığıyla izleyicinin bakışını 180 derecelik, üç boyutlu bir dünyanın içine taşıyor. Bir koltukta otururken hikâyenin mesafesi değişiyor ve izleyiciyi karakterlerin dünyasının bir parçası yapıyor. “35 Mayıs” bu nedenle ne yalnızca izlenen bir kayıt ne de klasik bir sahne deneyimi; seyircinin nerede durduğunu yeniden düşündüren dijital bir anlatı denemesi olarak öne çıkıyor.

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“35 Mayıs”ın geçen sezon gördüğü yoğun ilginin ardından, izleyicilerden gelen talep üzerine yapımı bu sezon da yeniden programa aldıklarını belirten Paribu Art Direktörü Emrah Yamaç, “35 Mayıs'ta, seyirci hikâyeye uzaktan bakan kişi olmaktan çıkıyor; teknoloji, anlatıyla birlikte oyunun karakterlerinden biri oluyor. Dijital sanatın ve yeni deneyim biçimlerinin daha fazla izleyiciyle buluşmasına alan açmak, Paribu Art’ın yaklaşımının önemli parçalarından biri olmaya devam edecek” dedi.

Gözlüğü taktığınız anda hikâyenin içindesiniz

35 Mayıs’ta teknoloji, anlatının önüne geçen bir unsur değil; izleyiciyi hikâyenin dünyasına taşıyan bir araç olarak kullanılıyor. 180 derecelik görüntü, üç boyutlu izleme deneyimi ve ambisonic ses tasarımıyla seyirci, hikâyeyi dışarıdan izleyen konumundan çıkarak kendisini karakterlerle aynı dünyanın içinde buluyor.

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Ekim ayında 11 günde, 8 kişilik seanslarla

“35 Mayıs”, 3 Ekim’de gerçekleşecek sezonun ilk gösteriminin ardından 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 23, 24 ve 31 Ekim 2026 tarihlerinde Paribu Art’ta seyirciyle buluşmaya devam edecek. Hafta içi gösterimlerde seanslar 18.00’den, hafta sonu gösterimlerinde ise 14.00’ten itibaren başlayacak. Her biri 45 dakika süren seansların biletleri Paribu Pass’te satışta. 3 Ekim’deki gösterimlerin ardından ise yapım ekibinin katılımıyla, “35 Mayıs”ın yaratım ve yapım sürecinin konuşulacağı özel bir söyleşi gerçekleştirilecek. Biletler Paribu Pass'ta satışa çıktı.

Gösterim tarihleri:

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3 Ekim Cumartesi: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

4 Ekim Pazar: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

7 Ekim Çarşamba: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

10 Ekim Cumartesi: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

11 Ekim Pazar: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

14 Ekim Çarşamba: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

17 Ekim Cumartesi: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

18 Ekim Pazar: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

23 Ekim Cuma: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

24 Ekim Cumartesi: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

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31 Ekim Cumartesi: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00