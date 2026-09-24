Murat Karahan 'Romantikler'le sahnede

Zorlu PSM, dünya opera sahnelerinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden tenor Murat Karahan’ı “Romantikler” programıyla Turkcell Sahnesi’nde karşılamaya hazırlanıyor. 2003 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde başlayan sanat kariyerinde Letonya Ulusal Operası, Berlin Deutsche Oper, Bolşoy Tiyatrosu, Wiener Staatsoper, Arena di Verona ve Münih Bayerische Staatsoper gibi dünyanın önemli opera sahnelerinde başroller üstlenen sanatçı, Franco Zeffirelli gibi önemli isimlerle de aynı prodüksiyonlarda yer aldı. Arena di Verona Opera Festivali başta olmak üzere uluslararası festivallerde sergilediği performanslarla dikkat çeken Karahan, 2021 yılında İtalya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

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Murat Karahan, “Romantikler” programında Elvis Presley, Frank Sinatra, Sting ve Charles Aznavour’un hafızalara kazınan eserlerini seslendirirken, Sezen Aksu ve Şehrazat’ın Türk müziğinde iz bırakan şarkılarına da repertuvarında yer veriyor. Farklı dönemlerden ve müzikal dünyalardan aşk şarkılarını aynı sahnede bir araya getiren “Romantikler”, Murat Karahan’ın güçlü vokali ve kendine özgü yorumuyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Konserin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.