İş Sanat’ın edebiyatla müziği bir araya getiren ücretsiz şiir ve hikâye dinletileri bu ay “Yaşamak Denince” ile devam ediyor. Cumhuriyet kuşağının ilk kadın yazarlarından Nezihe Meriç’in beş hikâyesine yer veren dinleti, 21 Aralık Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenleniyor.

Eserlerinde kadınların kimlik ve hak arayışlarını, kadın-erkek ilişkilerini, bireyin iç dünyasını ve 12 Mart gibi siyasi çalkantıların insan yaşamı üzerindeki sarsıcı etkilerini konu edinen Meriç’in “Kapalı Öykü”, “Umudu, Fakirin Ekmeği”, “Kurumak”, “Maşinga” ve “Yaşamak Denince” isimli hikâyeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahnede, usta sanatçılar Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendiriliyor.

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Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın, sahneye uygulanmasını ise Mehmet Birkiye’nin üstlendiği dinletide hikâyelere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı Yalçın (keman) ve Serdar Yalçın (piyano) eşlik ediyor.

İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir ve hikâye dinletileri için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekmektedir.