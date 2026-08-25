Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergisi yenilendi

2023 yılında açılan ve kısa sürede Beyoğlu’nun seçkin sanat duraklarından birine dönüşen Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Banka’nın 1940’tan bu yana titizlikle oluşturduğu ve bugün 1.000’den fazla sanatçının 2.800’ü aşkın eserini barındıran Sanat Eserleri Koleksiyonu’na ev sahipliği yapıyor.

İstiklal Caddesi No. 144 adresinde konumlanan müzenin beşinci ve dördüncü katlarında yer alan “Türk Resmini İzlemek” başlıklı kalıcı sergi; kurgusuna yeni eklenen tematik odalar ve eserlerle 25 Ağustos’ta yeniden ziyarete açıldı. Bu yenilemeyle birlikte, müzenin geçmiş süreli sergilerinden ilham alan özel seçkiler de kalıcı serginin birer parçasına dönüşerek sergi anlatısına zengin bir katman ekledi.

Sergi, Başlangıcın Temel Taşları odasında Türk resminin öncü isimlerinden Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” ve Mihri Hanım’ın “Otoportre”si ile açılıyor. Anadolu Esinlenmeleri’nde ise ziyaretçileri Fahrünnisa Zeid’in ünlü yapıtı “Mevleviler” karşılıyor.

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Müzenin ilk süreli sergisinden esinlenen İstanbul’un Resmi odasında kentin sanatsal ve görsel mirası çok yönlü bir bakışla izlenebilirken, Natürmort salonunda Türk resmindeki natürmort geleneğinin farklı örnekleri bir araya getiriliyor. Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu’nun eserlerinden oluşan Yan Yana odası ise çiftin sanatla bütünleşen ortak yaşamını ve üretimlerini sergiliyor.

Sanatçı Kadınlar ve Kadın Portreleri odalarında Türkiye kadınlarının görsel hikâyeleriyle ve sanatçı kadınların yaratıcı dünyasıyla buluşmaya davet eden sergi; Deniz Coşkusu, Memleket Manzaraları, Yaşantının Getirdikleri ve Apartman Salonunda Sanat gibi farklı tematik alanlarla da derinlikli bir yolculuk sunuyor.

Müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu tarafından hazırlanan koleksiyon kitabına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri 12.00-19.00 saatleri arasında açıktır. Müze, Eylül ayı boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi hakkında:

1900’lerin başından bu yana birçok aileye ve iş yerine ev sahipliği yapmış, Beyoğlu’nun benzersiz tarihine tanıklık etmiş, 1953-2016 yılları arasında Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet vermiş tarihi Baudouy (Bodvi) Apartmanı, 29 Ekim 2023’te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak kapılarını açtı.

İstiklal Caddesi No. 144 adresinde konumlanan müzede sergi kurgusu yukarıdan aşağıya doğru planlandı: 5. ve 4. katlar “Türk Resmini İzlemek” isimli kalıcı sergiye, 3. ve 2. katlar ise süreli sergilere ev sahipliği yapıyor. Müzenin giriş katı, İstiklal Caddesi ile bütünleşik bir yapıda kurgulanan kafesi ve RHM Dükkân ile ziyaretçileri içeriye davet ediyor. Çok amaçlı olarak kullanılan etkinlik mekânı BlackBox’ta ise sezon boyunca kültür-sanat seminerleri ve çocuklar için ücretsiz sanat atölyeleri düzenleniyor.

Açıldığı günden bu yana Stevie, MUSE, MarCom, Felis ve Sardis gibi saygın organizasyonlarda başarı kazanan Müze, 2025 yılında müzecilik dünyasının en saygın organizasyonlarından Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından takdirnameyle ödüllendirilerek Türkiye’nin sanat vizyonunu uluslararası arenada taçlandırdı.