Salon İKSV'de ekim ayı sanatla dolu

Fiba Salon İKSV, ekim ayında bağımsız müzikten elektronik müziğe, cazdan shoegaze’e uzanan konserlerin yanı sıra edebiyat, tiyatro ve sohbet buluşmalarıyla farklı disiplinleri bir araya getiriyor. 1 Ekim’de Brek’in “Alev Apartmanı” albüm lansmanıyla başlayacak ekim programı; 2 Ekim’de Alex Cameron, 3 Ekim’de Cochemea, 9 Ekim’de Istanbul Ghetto Club, 15 Ekim’de Mark William Lewis, 16 Ekim’de Kiss Facility, 17 Ekim’de Home Again, 19 Ekim’de TENDER ve 30 Ekim’de Headache konserleriyle devam edecek. Didem Bayındır ile Edebiyat Salonu 6 ve 23 Ekim’de edebiyatı farklı disiplinlerle bir araya getirirken; 13 Ekim’de Mirgün Cabas, “Hem Evet Hem Hayır”ın bu ayki buluşmasında konuğu Nazlı Ökten ile “Kapitalizm: ilerleme mi, yıkım mı?” sorusunu tartışacak. 20 Ekim’de Bora Akkaş’ın tek kişilik performansı Harika Şeyler Listesi, 21 Ekim’de Caroline Guiela Nguyen’in ustalık sınıfı ve 22 Ekim’de Ferit Odman Quintet de Fiba Salon İKSV’nin bu ayki dopdolu programında izleyicilerle buluşacak.

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Fiba Salon İKSV’de konser biletleri; passo.com.tr'de satışa çıktı

Ekim programı

Brek “Alev Apartmanı” Albüm Lansmanı

1 Ekim Perşembe, 21.30

Nihil Piraye ve Mispis’le çaldığı, farklı isimler için prodüktörlük ve aranjörlük yaptığı yılların ardından solo üretimlerine yönelen Brek, yeni albümü Alev Apartmanı’nın lansmanıyla Fiba Salon İKSV sahnesine dönüyor. Dream pop, synth pop, new wave ve krautrock’ın buğulu kıyılarında başlayan müzikal yolculuğunu Alev Apartmanı ile sürdüren Brek, yeni şarkılarını Salon’da dinleyicilerle buluşturacak.

Alex Cameron

2 Ekim Cuma, 22.00

Avustralyalı müzisyen Alex Cameron, Fiba Salon İKSV sahnesine konuk oluyor. Sydney çıkışlı elektronik üçlü Seekae ile başlayan müzik yolculuğunu 2013’te yayımladığı ilk solo albümü Jumping the Shark ile farklı bir yöne taşıyan Cameron; başarısızlık, yalnızlık ve erkeklik krizleriyle boğuşan kurmaca karakterlerden aşk, ilişkiler, bağımlılık ve izolasyona uzanan hikâyeleri müziğinin merkezine aldı. Son albümü Late to Set ile yeniden kurmacaya dönen Cameron’ın şarkılarında büyük synth melodileri, saksofonlarve dans ritimleri trajikomik hikâye anlatıcılığıyla buluşuyor.

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36. Akbank Caz Festivali: Cochemea

3 Ekim Cumartesi, 22.00

Saksofoncu, besteci ve aranjör Cochemea Gastelum, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında Fiba Salon İKSV’ye konuk oluyor. 25 yılı aşkın kariyerinde cazı funk, soul, Afro-Latin ritimleri ve spiritüel müzikle bir araya getiren Cochemea; Sharon Jones & The Dap-Kings’teki uzun soluklu kariyerinin yanı sıra Kevin Morby, Jon Batiste, Amy Winehouse, The Roots, Archie Shepp, Mark Ronson, Quincy Jones ve Run The Jewels gibi isimlerle çalıştı. Daptone Records etiketiyle yayımlanan son albümü Vol. 3: Ancestros Futuros’ta spiritüel cazı Afro-Karayip ritimleri, funk, saykedelik dokular ve Latin Amerika’nın müzikal mirasıyla buluşturuyor.

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Didem Bayındır ile Edebiyat Salonu: Sema Kaygusuz ve Gülcan Özer’le Shakespeare’in “Hamlet”i

6 Ekim Salı, 20.00

Küratörlüğünü Didem Bayındır’ın üstlendiği Edebiyat Salonu’nda yazar Sema Kaygusuz ile psikiyatrist ve psikoterapist Gülcan Özer, Shakespeare’in dört yüzyılı aşkın süredir edebiyat, tiyatro ve popüler kültürde varlığını sürdüren tragedyası Hamlet’i odağına alıyor. Öldürülen babasının hayaletiyle karşılaşan genç bir prensin cinayetin ardındaki gerçeği ortaya çıkarma takıntısını anlatan eser; delilik ile akıl, eylem ile tereddüt, hakikat ile kurmaca arasındaki çıkmazları Kaygusuz’un edebi bakışı ve Özer’in psikiyatri perspektifiyle yeniden düşünmeye açıyor.

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Istanbul Ghetto Club

9 Ekim Cuma, 22.00

Berlin yeraltı sahnesinden doğan anonim sanat kolektifi Istanbul Ghetto Club, Salon’a dönüyor. Acid techno, modüler synthesizer’lar ve geleneksel enstrümanları buluşturdukları ve “eastern rave punk” adını verdikleri ses dünyalarını performans sanatı, tiyatro, sinema ve görsel anlatılarla iç içe geçiren kolektif; Berlin Atonal, Nuits Sonores, Fusion Festival ve VENT Tokyo gibi elektronik müzik sahnelerinde yer aldı..

Mirgün Cabas ile “Hem Evet Hem Hayır”: Nazlı Ökten

13 Ekim Salı, 20.00

Çevrimiçi eğitim platformu Neo Skola işbirliğiyle hayata geçen “Hem Evet Hem Hayır”, ekim ayında sosyolog ve akademisyen Nazlı Ökten’i ağırlıyor. Mirgün Cabas ve konuklarının tek bir cevabı olmayan zor soruların peşine düştüğü seride konuklar, farklı konulardaki gri alanları keşfederken kendi fikirlerini hem savunmaya hem de çürütmeye davet ediliyor. Düşünmenin kendisini ve farklı ihtimalleri merkeze alan serinin ekim buluşması “Kapitalizm: ilerleme mi, yıkım mı?” sorusu etrafında Nazlı Ökten’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Mark William Lewis

15 Ekim Perşembe, 21.30

Şehir hayatının yalnızlığını ve karmaşasını şiirsel sözlerle şarkılara dönüştüren Mark William Lewis, Fiba Salon İKSV sahnesine konuk oluyor. Londra’dan başlayarak daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Lewis; MIKE ve Nina Cristante ile işbirliklerinin, “Tomorrow Is Perfect” ve “Seventeen” gibi parçalarının ardından A24 Music etiketiyle kendi adını taşıyan ilk albümünü yayımladı. Şiir ve edebiyatla kurduğu güçlü bağ, Lewis’in müziğinin temel taşlarından birini oluşturuyor.

Kiss Facility “KHAZNA” Albüm Turnesi

16 Ekim Cuma, 22.00

Mayah Alkhateri ve Salvador Navarette’in ortak projesi Kiss Facility, KHAZNA albüm turnesiyle Fiba Salon İKSV’ye geliyor. 2023’te yayımladıkları ilk teklileri In My Room ile dikkat çeken ikili, ilk albümleri KHAZNA’da Arapça vokalleri gitarlar ve elektronik dokularla bir araya getiriyor. Aşk ve özgürleşme temaları etrafında şekillenen albümde yer alan “Ishara”da Aleyna Tilki de ikiliye eşlik ediyor.

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Home Again Salon’da: Mathew Jonson (live), Alex Kassian, Home Again Soundsystem, Thabo, Levonjoje

17 Ekim Cumartesi, 18.00

Berlin’in gece hayatından doğan plak şirketi ve etkinlik serisi Home Again, underground elektronik müziğin farklı kuşaklarını aynı dans pistinde buluşturan seçkisini Fiba Salon İKSV’ye taşıyor. Elektronik müziğin kült isimlerinden Mathew Jonson canlı performansıyla, Kyoto doğumlu Berlin merkezli prodüktör ve DJ Alex Kassian ise setiyle gecenin merkezinde yer alıyor. Home Again ailesinden Butterhands ve Thabo’nun yanı sıra İstanbul elektronik müzik sahnesinden Levonjoje de gecenin kadrosunda. House, techno, acid, ambient ve Balearic arasında dolaşan program saat 18.00’de başlayacak.

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TENDER

19 Ekim Pazartesi, 21.30

James Cullen ve Dan Cobb’dan oluşan İngiliz indie-elektronik ikilisi TENDER, Salon sahnesine konuk oluyor. 2015’te iki ev arkadaşının ev stüdyosunda başlayan proje, NPR ve Stereogum gibi mecralarda yer alırken şarkıları “How to Get Away With Murder”, You ve Never Have I Ever gibi dizilerde de kullanıldı. Bugüne kadar üç albüm yayımlayan ikili, elektronik müziği indie ile buluşturan ses dünyasını Fiba Salon İKSV sahnesine taşıyor.

Harika Şeyler Listesi

20 Ekim Salı, 20.30

Duncan Macmillan ve Jonny Donahoe’nun yazdığı, Lerzan Pamir’in yönettiği ve Bora Akkaş’ın oynadığı tek kişilik Harika Şeyler Listesi, Fiba Salon İKSV’de. Oyun, altı yaşında “dünyadaki en harika şeyler”in listesini tutmaya başlayan bir çocuğun hikâyesini anlatıyor. Annesine yaşamaya değer şeyleri hatırlatmak için başlayan liste yıllar içinde çocukla birlikte büyürken onun kendi hayatına bakışını da değiştiriyor. Bora Akkaş’ın tek kişilik performansı, mizah ile hüznü yan yana getirirken seyirciyi de anlatıya dahil ediyor.

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Caroline Guiela Nguyen: “Lacrima” Ustalık Sınıfı

21 Ekim Çarşamba, 11.00

30. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Festival Artı programı kapsamında, festivalin açılış oyunu Lacrima’nın yazarı ve yönetmeni Caroline Guiela Nguyen, Fiba Salon İKSV’de bir ustalık sınıfı gerçekleştirecek. 2017’de Saigon ile uluslararası çıkışını yapan ve 2023’ten bu yana Théâtre National de Strasbourg’un direktörlüğünü yürüten Nguyen, belgesel araştırmalarını kurmacayla buluşturan çok dilli anlatılarıyla tanınıyor. Ustalık sınıfında farklı coğrafyaları, dilleri ve yaşam öykülerini bir araya getiren üretim anlayışından hareketle bir fikrin araştırmadan provaya, provadan sahneye uzanan yaratım süreci ele alınacak. Etkinlik ücretsiz ve 20 kişiyle sınırlı; katılım için başvuru gerekiyor.

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Ferit Odman’la Caz Kulübü: Ferit Odman Quintet

22 Ekim Perşembe, 21.30

İstanbul Caz Festivali ile Fiba Salon İKSV işbirliğinde düzenlenen Ferit Odman’la Caz Kulübü, Ferit Odman Quintet’i ağırlıyor. Türkiye caz sahnesinin önde gelen davulcularından Ferit Odman’ın evsahipliğindeki seri, caz kulübü kültürünü ve doğaçlama ruhunu Salon’a taşıyor. İstanbul’dan New York’a, oradan Avrupa’ya uzanan kariyerinde farklı kuşak ve coğrafyalardan müzisyenlerle çalışan Odman; Nommo, Autumn in New York ve Dameronia With Strings albümlerine imza attı. Hard-bop’tan beslenen repertuvar, Ferit Odman’ın albümlerinden parçalarla başlayıp sololar ve doğaçlamalarla şekillenecek.

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Didem Bayındır ile Edebiyat Salonu: Yiğit Bener ve Serra Yılmaz’la Camus’nün “Veba”sı

23 Ekim Cuma, 20.00

Didem Bayındır ile Edebiyat Salonu’nun ekim ayındaki ikinci buluşmasında yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile oyuncu, yönetmen ve dramaturg Serra Yılmaz, Albert Camus’nün Veba’sı etrafında bir araya geliyor. 1947’de yayımlanan ve Cezayir’in Oran kentini dış dünyaya kapatan ölümcül bir hastalığı anlatan roman; korku, inkâr, yalnızlık, dayanışma, bencillik ve başkaldırı gibi insanın felaket karşısındaki farklı hâllerine odaklanıyor.

Headache (live)

30 Ekim Cuma, 22.00

Yazar ve şair Francis Hornsby Clark ile Vegyn adıyla tanınan prodüktör Joseph Thornalley’nin ortak projesi Headache, Fiba Salon İKSV sahnesine konuk oluyor. Trip-hop ve downtempo elektronika ile yapay zekâ sesli spoken word’ü bir araya getiren ikilinin 2023 tarihli ilk albümü The Head Hurts But The Heart Knows The Truth, yalnızca Spotify’da 19,4 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı. 2025’te yayımlanan Thank You For Almost Everything ise gündelik hayatın tuhaflıkları, hatıralar ve hayatta olmanın ne anlama geldiği üzerine kurulu anlatısını sürdürüyor.