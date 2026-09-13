Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri açıklandı
Yıllar sonra sahnelere dönen Şebnem Ferah, Ekim ve Kasım aylarında İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Adana'da müzikseverlerle buluşacak
Yıllar sonra yeniden konser vermeye başlayan Şebnem Ferah’ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek İzmir, İstanbul ve Ankara konserlerinin biletleri tükendi.
7 Eylül’de satışa çıkan 18 Eylül İzmir Arena ve 24 Eylül KüçükÇiftlik Park konserlerinin biletleri kısa sürede tükenirken, 2 Ekim Ankara konserinin biletleri de haziran ayında satışa çıkmasının ardından tükenmişti.
Şebnem Ferah’ın konser takvimine şimdi Antalya, İstanbul, Bursa ve Adana’nın yanı sıra 7 Kasım Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu da ekleniyor. Yeni konserlerin biletleri 14 Eylül Pazartesi günü şehirlere göre farklı saatlerde satışa çıkacak.
İŞTE KONSER PROGRAMI
10 Ekim – Antalya
ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Bilet satış saati: 10.00
17 Ekim – İstanbul
KüçükÇiftlik Park
Bilet satış saati: 12.00
24 Ekim – Bursa
Merinos Park
Bilet satış saati: 14.00
31 Ekim – Adana
Çukurova Üniversitesi Festival Alanı
Bilet satış saati: 16.00
7 Kasım – İstanbul
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Bilet satış saati: 18.00