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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri açıklandı

        Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri açıklandı

        Yıllar sonra sahnelere dönen Şebnem Ferah, Ekim ve Kasım aylarında İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Adana'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri açıklandı

        Yıllar sonra yeniden konser vermeye başlayan Şebnem Ferah’ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek İzmir, İstanbul ve Ankara konserlerinin biletleri tükendi.

        7 Eylül’de satışa çıkan 18 Eylül İzmir Arena ve 24 Eylül KüçükÇiftlik Park konserlerinin biletleri kısa sürede tükenirken, 2 Ekim Ankara konserinin biletleri de haziran ayında satışa çıkmasının ardından tükenmişti.

        Şebnem Ferah’ın konser takvimine şimdi Antalya, İstanbul, Bursa ve Adana’nın yanı sıra 7 Kasım Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu da ekleniyor. Yeni konserlerin biletleri 14 Eylül Pazartesi günü şehirlere göre farklı saatlerde satışa çıkacak.

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        İŞTE KONSER PROGRAMI

        10 Ekim – Antalya

        ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

        Bilet satış saati: 10.00

        17 Ekim – İstanbul

        KüçükÇiftlik Park

        Bilet satış saati: 12.00

        24 Ekim – Bursa

        Merinos Park

        Bilet satış saati: 14.00

        31 Ekim – Adana

        Çukurova Üniversitesi Festival Alanı

        Bilet satış saati: 16.00

        7 Kasım – İstanbul

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        Bilet satış saati: 18.00

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        #şebnem ferah
        #Küçükçiftlik Park
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
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