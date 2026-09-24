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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Piyanist Eric Christian Türkiye'ye geliyor

        Piyanist Eric Christian Türkiye'ye geliyor

        Sinematik piyano eserleriyle dünya çapında geniş bir hayranlık yaratan Eric Christian, 1 Ekim'de 'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 16:51 Güncelleme:
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        Piyanist Eric Christian Türkiye'ye geliyor

        Duyguyu zarafetle buluşturan besteleriyle dünya çapında büyük bir hayranlık uyandıran piyanist ve besteci Eric Christian, 1 Ekim'de İstanbul’da Zorlu PSM'de ilk kez sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla harmanlayan Christian, her notasında dinleyicileri hissetmeye, düşünmeye ve hayal kurmaya davet eden güçlü bir müzikal evren yaratıyor.

        Bugüne kadar bestelerinin notaları 200’den fazla ülkede, 100.000’den fazla müzisyen tarafından yorumlanan sanatçı, çağdaş piyano müziğinin en etkileyici ve ulaşılabilir isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Berklee College of Music’te aldığı eğitim, Liszt’ten Ravel’e uzanan klasik ustalardan taşıdığı ilham ve New York’un çok kültürlü atmosferi; Christian’ın kendine özgü, duygusal derinliğe sahip müzik dilinin en belirgin yapı taşları arasında yer alıyor.

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        Sanatçı için sahne, yalnızca bir performans alanı değil; insan hikâyelerinin müzik aracılığıyla birbirine dokunduğu bir buluşma noktası. Christian bu yaklaşımını şu sözlerle anlatıyor: “Bir melodinin dünyayı değiştirebileceğine hâlâ inanıyorum.”

        Instagram’da Türkiye’den çok sayıda takipçisi bulunan sanatçının Spotify dinlemelerinde de Türkiye en üst sırada yer alıyor. Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul’da gerçekleşecek bu özel gecede hayranları ile ilk defa buluşacak olan Christian, dinleyicilerine sadece bir konser değil; duyguların, hayal gücünün ve sinematik bir müzik dilinin merkezde olduğu benzersiz bir yolculuk sunacak.

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        Konserin biletleri biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr’de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Eric Christian
        #piyano
        #konser
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