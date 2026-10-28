Türk Dünyasından 400 sanatçı Ankara'da Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşattı

Cumhuriyetin 103. yılı, Ankara'da Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen 400 sanatçının katıldığı özel konserle kutlandı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sanatçılar aynı sahnede buluşurken, salonu dolduran sanatseverler de eserlere alkışlarla eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da izlediği konser, Türk dünyasının ortak kültürünü ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir araya getirdi.

Konsere Bakan Ersoy'un yanı sıra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da katıldı.

400 SANATÇI AYNI SAHNEDE BULUŞTU

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının sahne aldığı gecede Murat Karahan, Zarina Altynbayeva ve Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen solistlere korolar ve dans toplulukları eşlik etti. Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen de konsere özel konuk olarak katıldı.

Ankara Arena Spor Salonu'nu dolduran sanatseverler, seslendirilen eserlere alkışlarla eşlik etti. Solistlerin performansları, koroların seslendirdiği eserler ve dans topluluklarının gösterileriyle renklenen gecede Cumhuriyet Bayramı coşkusu tribünlere taşındı.

BAKAN ERSOY: AYNI SAHNE, AYNI COŞKU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konsere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "400 sanatçı, aynı sahne, aynı coşku… Cumhuriyetimizin 103. yılını Türk dünyasının ortak sesiyle kutluyoruz!" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, solistler, korolar ve dans topluluklarının unutulmaz bir gece yaşattığını belirten Ersoy, özel konuk Dimash Qudaibergen'in de sesi ve yorumuyla konsere ayrı bir renk kattığını ifade etti.

Konserin Türk dünyası arasındaki kültürel bağlar açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu gece aynı sahnede buluşan Türk dünyasının sanatçıları, ortak kültürümüzün zenginliğini ve kardeşliğimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Farklı coğrafyalardan yükselen sesler, Cumhuriyetimizin coşkusunda birleşti."

Kültür ve sanat aracılığıyla Türk dünyası arasındaki yakınlığı güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, "Kültür ve sanatın kurduğu bağlarla Türk dünyası arasındaki yakınlığı güçlendirmeye, ortak mirasımızı birlikte yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Ersoy, konserde emeği geçen sanatçılara, topluluklara ve Cumhuriyet Bayramı heyecanını paylaşan sanatseverlere teşekkür etti.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA İKİNCİ KONSER KÜLLİYE'DE

Türk Devletleri Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı Konserleri, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek özel programla devam edecek.

Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna gerçekleştirilecek davetli konserde Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen, kendi müzik topluluğuyla sahne alacak.