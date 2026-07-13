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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 20 yaşında

        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 20 yaşında

        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 20'nci yılını "Müziğin Sihri" temalı 10 konserlik özel bir turneyle kutluyor. Şef Cem Mansur yönetiminde faaliyet gösteren orkestra, 2026 konser sezonuna Sabancı Üniversitesi'ndeki kamp ile hazırlanırken; Türkiye ve Avrupa'nın prestijli konser salonlarında sahneye çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 20 yaşında

        Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sabancı Vakfı’nın desteğiyle, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 20’nci yıl turnesiyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl turneye Rönesans Sağlık Yatırım da destek verirken, “Müziğin Sihri” temasıyla düzenlenecek turnede büyük bestecilerin unutulmaz eserleri, Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestranın genç enerjisiyle sahneye taşınacak.

        TUGFO'da yer almak için her yıl başvuran yüzlerce konservatuvar öğrencisi arasından sınavla seçilen 16-22 yaşlarındaki yaklaşık 80 genç müzisyen, bu yıl sihir ve masal dünyasından ilham alan renkli bir repertuvarla dinleyici karşısına çıkacak. Hansel ve Gretel Uvertürü'nden Sihirbazın Çırağı'na, Fındıkkıran Süiti'nden romantik konçertolara uzanan zengin program, klasik müziğin unutulmaz eserlerini genç müzisyenlerin yorumuyla sanatseverlerle buluşturacak.

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        Genç Müzisyenler, Avrupa’nın Prestijli Festivallerinde Ülkemizi Temsil Edecek

        TUGFO, Avrupa turnesi öncesinde Ayvalık, İzmir ve Bursa konserleriyle sahnede olacak. Orkestranın 20’nci yıl kutlamalarının en özel duraklarından biri ise 1 Ağustos’ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki konser olacak.

        Avrupa turnesi kapsamında TUGFO, Bükreş'in simge yapılarından Romanian Athenaeum'un yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerinden genç müzisyenleri ve orkestraları buluşturan Almanya'daki Young Artists Festival Bayreuth ile Berlin Young Euro Classic ve Romanya'nın önemli kültür etkinliklerinden Sinaia Festivali'nde konser verecek. Böylece ülkemizin genç müzisyenleri, Avrupa'nın önde gelen klasik müzik platformlarında uluslararası dinleyicilerle buluşacak.

        Türkiye’nin genç bestecilerini uluslararası sahnelere taşıma misyonunu 20’nci yılında da sürdüren TUGFO, 26 yaşındaki besteci Emre Şener'in “Je Ne Sais Quoi” adlı eserini repertuvarına alarak genç bestecinin müziğini Türkiye ve Avrupa’daki dinleyicilerle buluşturacak.

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        Orkestra konserlerinde Moskova Konservatuvarı’nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak piyanistlerden Özgür Ünaldı eserde solist olarak sahnede olacak. Bazı konserlerde ise orkestranın genç müzisyenleri solist olarak parlayacak.

        Konser Programı:

        28 Temmuz 2026 Ayvalık Konseri / Amfi Tiyatro
        29 Temmuz 2026 İzmir Konseri / Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
        30 Temmuz 2026 Bursa Konseri / Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu
        1 Ağustos 2026 İstanbul Konseri / Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium Salonu
        4 Ağustos 2026 Almanya / Young Artists Festival Bayreuth Konseri
        5 Ağustos 2026 Almanya / Young Artists Festival Bayreuth Konseri
        7 Ağustos 2026 Almanya / Young Artists Festival Bayreuth Konseri
        8 Ağustos 2026 Almanya / Berlin Young Euro Classic Festival Konseri
        11 Ağustos 2026 Romanya / Sinaia Festivali Konseri
        12 Ağustos 2026 Romanya / Bükreş Romanian Athenaeum

        Konser Repertuvarı

        E. Humperdinck – Hansel ve Gretel Uvertürü

        P. İ. Çaykovski – 1 No’lu Piyano Konçertosu

        P. İ. Çaykovski – Fındıkkıran Süiti

        E. Şener – Je Ne Sais Quoi / Şeytan Tüyü

        M. Ravel – Kaz Ana Süiti

        M. Ravel – Tzigane

        P. Dukas – Sihirbazın Çırağı

        U. C. Erkin – Köçekçe

        D. Popper – Macar Rapsodisi

        C. Saint-Saëns – Havanaise

        G. Bottesini / V. Bellini – La Sonnambula Fantezisi

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        #Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
        #Sabancı Vakfı
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