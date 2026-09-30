Türkiye’nin ilk robotlu çocuk tiyatro oyunu olarak tanıtılan Neci’nin Diji Maceraları, teknoloji ile sahne sanatlarını bir araya getirdi. Dr. Nabat Garakhanova’nın kaleme aldığı müzikli ve interaktif çocuk oyununda, çocukların günlük yaşamında giderek daha fazla yer tutan teknoloji ile çevrenin korunması ve insan ilişkileri ele alındı.

Mezo Group ve CEO Event ortaklığıyla hazırlanan oyunda Neci ve Meci, yapay zekâ destekli akıllı robot Mini ve dijital rehber Diji Misha eşliğinde doğayı yeniden canlandırmak için bir yolculuğa çıktı. Hikâyede teknolojinin bilinçli kullanımı, yapay zekâ okuryazarlığı, empati, iş birliği ve çevre bilinci gibi konular işlendi.

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GERÇEK ROBOTLAR VE YAPAY ZEKÂ SAHNEDE

“Neci’nin Diji Maceraları”nda gerçek robotların yanı sıra canlı video art uygulamaları, hareket yakalama teknolojisi ve yapay zekâ destekli etkileşim sistemleri kullanıldı. Oyunda teknoloji, yalnızca bir eğlence unsuru olarak değil, doğru kullanıldığında insanlara ve doğaya katkı sağlayabilecek bir araç olarak ele alındı.

ÇOCUKLAR OYUNA KATILDI

Müzik, dans, animasyon, mizah ve interaktif anlatımın kullanıldığı oyunda çocuklar bazı bölümlerde karakterlerle birlikte kararlar aldı, soruları yanıtladı ve çeşitli görevleri yerine getirdi. Dans ve şarkılara da eşlik eden çocukların oyunun akışına katılması sağlandı.

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Yapımda problem çözme, yaratıcı düşünme, iletişim ve takım çalışmasının yanı sıra aile, arkadaşlık, empati, çevre ve sorumluluk gibi konular da işlendi.

TEKNOLOJİYLE BİLİNÇLİ İLİŞKİYE ODAKLANDI

Oyunun hikâyesinde doğayı yeniden canlandırma mücadelesinin yanı sıra Neci’nin yaşadığı duygusal değişime de yer verildi. Hikâyede çocuklara teknolojiden uzak durmak yerine onu bilinçli, dengeli ve sorumlu kullanmanın öneminin aktarılması amaçlandı.

Akın Robotik ve Butik İnsan Kaynakları’nın katkılarıyla sahnelenen yapımın lansmanı, 29 Eylül’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Neci’nin Diji Maceraları”nda teknoloji, çevre, dostluk, empati ve birlikte hareket etme gibi temalar interaktif bir çocuk tiyatrosu anlatımıyla ele alındı. Oyunun gösteri tarihleri şu şekilde:

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NECİ'NİN DİJİ MACERALARI GÖSTERİ TARİHLERİ

29.09.2026 20:00 Trump Sahne (Prömiyer)

11.10.2026 13:00 Torium Sahne

11.10.2026 15:00 Torium Sahne

24.10.2026 13:00 Kadıköy Eğitim Sahnesi

24.10.2026 15:00 Kadıköy Eğitim Sahnesi

1.11.2026 13:00 Kartal Sanat Tiyatrosu

1.11.2026 15:00 Kartal Sanat Tiyatrosu

16.11.2026 12:00 Sahne Dragos

16.11.2026 14:00 Sahne Dragos

17.11.2026 13:00 Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi

17.11.2026 15:00 Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi

20.11.2026 13:00 Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

20.11.2026 15:00 Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

28.11.2026 11:00 İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi

28.11.2026 13:00 İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi

19.12.2026 13:00 Kartal Sanat Tiyatrosu

19.12.2026 15:00 Kartal Sanat Tiyatrosu

27.12.2026 13:00 House of Performance - HoP

27.12.2026 15:00 House of Performance - HoP

17.01.2027 13:00 Torium Sahne

17.01.2027 15:00 Torium Sahne

30.01.2027 13:00 House of Performance - HoP

30.01.2027 15:00 House of Performance - HoP

7.02.2027 13:00 Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

7.02.2027 15:00 Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

7.03.2027 13:00 Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

7.03.2027 15:00 Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi