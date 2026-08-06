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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Zorba'nın sirtakisi Bodrum'u coşturdu

        'Zorba'nın sirtakisi Bodrum'u coşturdu

        23'üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında, Mikis Theodorakis'in unutulmaz müzikleri eşliğinde sahnelenen Zorba balesi güçlü koreografisi, dinamik dansları ve sirtakinin coşkulu ritmiyle dakikalarca ayakta alkışlandı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        'Zorba'nın sirtakisi Bodrum'u coşturdu

        Ankara Devlet Opera ve Balesinin 23’üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında sahnelediği Zorba, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Biletler günler öncesinden tükenirken temsil yerli izleyicilerin yanı sıra Bodrum'da tatillerini geçiren çok sayıda yabancı turistin de yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

        Nikos Kazancakis'in aynı adlı romanından uyarlanan, Lorca Massine'in koreografisiyle sahnelenen ve Mikis Theodorakis'in unutulmaz müzikleriyle hayat bulan eser, Akdeniz kültürünün sıcaklığını, yaşamın acılarını ve sevinçlerini dansın etkileyici anlatımıyla sahneye taşıdı.

        Güçlü koreografisi, dinamik dansları ve yüksek sahne enerjisiyle izleyicilerden büyük beğeni toplayan temsilde sirtakinin coşkulu ritmi festivalin unutulmaz anlarından birine dönüştü. Festivale damga vuran Zorba, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde iki kez sanatseverlerle buluştu.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23’üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali, birbirinden seçkin eserlerle 17 Ağustos'a kadar Bodrum'da sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.

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        #Ankara Devlet Opera ve Balesi
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