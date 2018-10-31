Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA Editör Masası'na konuk oldu. Turizm performansı hakkında konuşan ve 2019'da ana hedefin nitelikli turist olduğunu belirten Ersoy, "Kişi sayısındaki artış çok sevindirici, umut verici. Bundan sonra odaklanmamız gereken, kişi başı gecelik geliri nasıl artıracağımız" dedi.
Bakan Ersoy'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:
İstanbul Havalimanı İstanbul turizmi ve Türkiye turizmi açısından geleceği kurtaracak en önemli yatırımlardan biri oldu. Hem Batı ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden hem de Orta Doğu ülkelerinden Antalya-Dalaman-Bodrum-İzmir destinasyonlarına nisan ayı itibarıyla tarifeli seferleri başlatıyoruz Türk Hava Yolları'yla.
Normalleşmeye geçiş süreci geçen yıl başladı. Türkiye'nin üzerine yapıştırılmış bir algı sorunu var, önemli olan bu algı sorunundan da bizim sıyrılmamız gerekiyor. Bunun için de PR'a çok öncelik vereceğiz.
Klasikleşmiş tanıtımların payını azaltacağız, buradan tasarruf ettiğimiz kısmı yeni teknoloji alanlarına kaydıracağız. Kendisini ülkesine ispatlamış kanaat önderleri veya bloggerlar, sosyal medyada takipçileri yüksek kişilerle geniş kapsamlı PR çalışmasını 2019'da başlatacağız.
Süresi dolan teşvikleri yenilemeyi düşünmüyoruz. 2019'da 'cruise'u desteklemeye devam edeceğiz.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmde gelecek yılı 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmek istediklerini bildirdi. Bakan Ersoy, 2003-2018 arasında 4 bin 319 parça tarihi eser yurt dışında tespit edilip Türkiye'ye getirildiğini belirtti.
Kolej statülü turizm meslek liselerine de değinen Bakan Ersoy, "Pilot okullar seçtik, bunları partner otellerle birleştirdik. İlk etapta 10 deneme okulunda buna başlıyoruz. 76 turizm meslek lisesi var, 5 yıl içinde tamamını bu statüye alacağız." dedi.
Sürecek...
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