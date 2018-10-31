TÜROB'un açıkladığı verilere göre, ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Eylül 2018'de yüzde 0.2 düşüşle 76.2 Euro'ya gerilerken, 9 aylık dönemde yüzde 5.1 artışla 72.1 Euro'ya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) Eylül 2018'de yüzde 0.6 artışla 53.9 Euro, 9 ayda yüzde 17.4 artışla 48.2 Euro olarak gerçekleşti.



AVRUPA ORTALAMASINA ULAŞAMADIK



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 9 aylık dönemde Türkiye'nin doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ilk ülke olurken, oda başı elde edilen gelirde Rusya'dan sonra geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan ikinci ülke olduğunu belirtti. Bayındır, "Buna karşılık Avrupa ortalamasına ulaşamadık. Dokuz aylık dönemde Avrupa ülkeleri arasında ortalama doluluklar yüzde 73, ortalama günlük satılan oda bedeli 112.4 Euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 82.0 Euro oldu.

Türkiye'nin 9 aylık dolulukları ortalama yüzde 66.8, ortalama günlük satılan oda bedeli 72.1, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 48.2 Euro oldu.

Bu yıl ülkemizde hızlı artışlara rağmen, 9 aylık dönem itibariyle doluluklarda ve fiyatlarda Avrupa ortalamasını henüz yakalayamadık" dedi. Bayındır, İstanbul'da doluluk düşüşüne karşın fiyat artışları gerçekleşmesinin pazarın yeniden çeşitlenmeye başlamasının işareti olduğunu kaydetti.



İSTANBUL'DA DOLULUK DÜŞTÜ, FİYAT ARTTI



İstanbul'un Eylül 2017'de yüzde 77.6 olan doluluk oranı, Eylül 2018'de yüzde 2.2 azalarak, yüzde 75.9 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 91.3 Euro ile 2017'ye göre yüzde 6.5 artış gösterdi.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 4.1 artış yaşandı ve 69.3 Euro oldu. Ocak-Eylül 2017'de yüzde 62.1 olan doluluk oranı Ocak-Eylül 2018'de yüzde 71.4'e; ortalama günlük satılan oda bedeli 76.0 Euro'dan 82.6 Euro'ya; oda başı elde edilen gelir 47.2 Euro'dan 58.9 Euro'ya yükseldi.

Antalya'da Eylül 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.5 artarak, yüzde 75.1 olarak gerçekleşti. Ortalama günlük satılan oda bedeli 85.57 Euro ile Eylül 2017'ye göre yüzde 6.5 düşüş gösterdi.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 6.1 artış yaşandı ve 64.2 Euro olarak ölçüldü. Ocak-Eylül 2017'de yüzde 59.9 doluluk oranı Ocak-Eylül 2018'de yüzde 66.7'ye; ortalama günlük satılan oda bedeli 83.5 Euro'dan 85.9 Euro'ya; oda başı elde edilen gelir 50.0 Euro'dan 57.3 Euro'ya yükseldi.

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