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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan çalınan eserlerin iadesine ilişkin açıklama

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan çalınan eserlerin iadesine ilişkin açıklama

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkemizden çalınan eserlerimizin iadesi çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:32
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        Çalınan eserlerin iadesine ilişkin açıklama
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkemizden çalınan eserlerimizin iadesi çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

        Mehmet Nuri Ersoy'un söz konusu açıklaması şöyle: Ülkemizden çalınan eserlerimizin iadesi çalışmalarına 2024 yılında da aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceğiz. 2023 yılında 3 bin 59 eserimizi ait olduğu topraklara kavuşturduk. Perge ve Boubon Antik Kentleri kökenli imparator heykellerinden Zeugma kökenli stel ile Urartu Dönemi eserlerine kadar binlerce tarihî miras artık doğduğu topraklarda sergileniyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize iadesi sağlanan eserler arasında; Bulgaristan’dan, büyük bir bölümü Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (M.Ö. 120 - 63) dönemine ait olan 2 bin 940 sikke, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus’un M.S. 2-3’üncü yüzyıllara tarihlenen bronz heykeli ile Antalya Perge kazılarından çıkmış olan ve M.S. 3’üncü yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları, İtalya’dan, M.S. 2’nci yüzyıla tarihlenen ve üzeri yazıtlı olan Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli, İsviçre’den, Urartu Dönemi’ne (M.Ö 9 - 7’nci yüzyıllara) tarihlenen bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol (M.Ö. 3. bin) ile Roma Dönemi’ne ait bir geyik figürini bulunuyor.

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        #Çalınan eserlerin iadesi
        #Mehmet Nuri Ersoy
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