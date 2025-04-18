Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 36 belgesel film projesine yaklaşık 12,5 milyon liralık destek
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek sağlandı.
Giriş: 18.04.2025 - 19:30 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:30
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulu kararları açıklandı.
"Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı.
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