Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 36 belgesel film projesine yaklaşık 12,5 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 36 belgesel film projesine yaklaşık 12,5 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 36 belgesel film projesine yaklaşık 12,5 milyon liralık destek Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek sağlandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.04.2025 - 19:30 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:30 facebook

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