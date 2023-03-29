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Kulüpler Birliği, saat 14.00'te Ali Koç başkanlığında bir araya geldi. Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına yönelik kararını görüştü. Toplantıya katılan 11 kulüpten 7'sinin iki takımın tüm maçlarının geçersiz sayılmasını istediği ortaya çıktı. Kulüpler cuma akşamına (31 Mart) kadar yazılı kararını bildirecek ve bu karar tavsiye olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilecek. 7 KULÜP: "MAÇLAR İPTAL EDİLSİN" Beşiktaş başta olmak üzere toplantıya katılan 11 takımdan 7'si, Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının tüm sayılmaması gerektiğini savundu. Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, İstanbulspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un mevcut kararın değişmesini istediği öğrenildi. 4 KULÜP: "AYNI KARAR DEVAM ETSİN" Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor ve Giresunspor ise Gaziantep FK ve Hatayspor ile deprem felaketinin ardından maçı olan takımların 3-0 hükmen galip ilan edilmesi yönünde görüş bildirdi. TFF'nin şu anki kararı da bilindiği üzere bu yönde...

ALİ KOÇ: 31 MART'A KADAR GÖRÜŞÜMÜZÜ TFF'YE İLETECEĞİZ Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Toplantımızı yaptık. 12 kulübümüz katıldı. Hatayspor Başkanı da katıldı. Mazereti olan arkadaşlarla da bugün istişare ettiğimiz konuları yazıyla sorduk, cevap bekliyoruz. 31 Mart'a kadar görüşümüzü TFF'ye ileteceğiz. Deprem nedeniyle 2 takımın ligden çekilmesiyle bundan sonra puan durumunun nasıl hesaplanacağı haberleri olmuş. Gergin bir toplantı olmadı. Konuştuğumuz pek çok konudan bir tanesi bu konuydu. Yabancı oyuncu sayısı gibi unsurlar var, kısa vadede ligin ve Türkiye Kupası'nın yayın ihalesi, borçsuzluk kağıdı için mevzular var. Passolig ihalesi var. Bugün 12 kulüptük. Hatayspor görüş bildirmek istemedi. 7 kulüp bir görüş savundu, 4 kulüp başka bir konu savundu. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor. İki tane alternatif nedir, bir tanesi ligden çekilen 2 takımın bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi, bundan sonra oynayacakları maçların hükmen mağlubiyet sayılması. İkinci alternatif, bugüne kadar oynanan tüm maçların yok hükmünde olması. Bu iki kulübün bu sene hiç katılmamış muamelesi yapılmasıydı. İki alternatif de puan durumunu etkiliyor. Herkesin haklı argümanları var. Beşiktaş da haklı olarak fazladan 2 deplasman yaptık diyor." dedi. "CUMA AKŞAMINA KADAR KARAR VERİLECEK" Alınacak kararı 31 Mart'a kadar TFF'ye ileteceklerini belirten Koç, "Geldiğimiz nokta itibari ile 17 kulüp görüş verecek. Görüşleri yazılı istedik. Bugün burada oy verenlerin de görüşlerini yazılı istedik. Bunları TFF'ye sunacağız. Bizim aramızda ilkesel bir kural var. İçeride verdiğimiz karar 3'te 2 olsun, olmasın. Futbol Federasyonu'na sunacağız" ifadelerini kullandı. "TFF'NİN KARARINA SAYGI DUYACAĞIZ" İki görüşün de haklı tarafları olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Verdikleri bir karar var, bundan dönecekler mi, ama ne karar verirlerse biz kulüpler olarak anlayışla karşılayacağız. Görüşleri sunacağız. Yapılacak bir başvuru yok. Birkaç kulübümüz başvuru yapmış. Cumaya kadar görüşleri alacağız. İşin mağdur ve fayda sağlayanları var. Çok kuvvetli argümanlar var iki taraf için de. EuroLeague ile karşılaştırılıyor ama doğru bir karşılaştırma değil." dedi.

"PLAY-OFF GÜNDEMDE YOK" Ali Koç, Süper Lig'de play-off sistemini düşünmediklerini de sözlerine ekleyip, "Play-off şu an gündemde yok. Play-Off konusu basında gündeme geliyor. Burada etraflıca tartışma olmadı. Sezonun 3'te 2'sinin bittiği bir ortamda radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar gerçekçi tam emin değilim." diye konuştu. "YABANCI SAYISI İÇİN 5 YILLIK PLAN" Son olarak gelecek sezon yabancı sayısının kaç olacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ali Koç, "17 Nisan'da muhtelif konularda bir istişare toplantımız olacak. Yabancı kuralında bizim arzumuz, bu son transfer penceresinde bu konunun netlik kazanması, 5 yıl boyunca uygulanması, biz de ona göre planlarımızı yapalım. Bizim gibi diğer kulüpler de önümüzdeki sezonun yapıyorlardır. Pek çok kulüpte sözleşmesi bitmiş oyuncular var. Görünen o ki, önümüzdeki sezona uygulanabilecek somut bir model yok. Bizim acelemiz yok. Bununla ilgili bir çalıştay yaptık, federasyona görüşlerimizi ilettik. Federasyon bir çalışma yaptı, bize sunacak. O çalışmalar çerçevesinde 2024-2025 sezonu olarak tahmin ediyorum, nasıl 5 yıllık planlama kararlaştırıp uygulanacak." ifadelerini kullandı. AHMET NUR ÇEBİ: ADALET İSTİYORUZ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise toplantı öncesi, "İşinize geldiğinde Avrupa'nın kurallarını tanıyorsunuz işinize gelmediğinde tanımıyorsunuz. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz" diye konuştu. NELER OLDU? TFF, deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti. Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek Hatayspor ve Gaziantep FK'nın sezon başından bu yana tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savundu.