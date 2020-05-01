Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol
ABONE OL

Kulüplerden Serie A için flaş karar!

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Serie A'da kulüplerin liglerin devam etmesi yönünde karar aldığı açıklandı

Serie A

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da askıya alınan Serie A'daki 20 takımın oy birliğiyle bu sezonun devam etmesi yönünde karar aldığı bildirildi. Ülkenin spor bakanı Vincenzo Spadafora'nın "Bu şartlarda lige devam etmemiz zor gözüküyor" açıklamasına İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" şeklinde cevap vermişti.

Serie A yönetiminden yapılan açıklamaya göre, tüm takımların oybirliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi. İtalyan medyasında ise Torino ve Brescia'nın ise aleyhte oy kullandığı öne sürüldü.

Hükümetle ters düşen kulüplerin, maddi sebepler yüzünden ligi bitirme talebinde bulunduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki ayrılığın nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İspanyollar duyurdu: "Arda Turan, Galatasaray'a dönecek" - HABERLER
FUTBOLİspanyollar duyurdu!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? (Son dakika gelişmeleri)
FUTBOLBjelica İstanbul'a davet edildi ama...
Rıdvan Dilmen'den play-off için yeni öneri!
FUTBOLPlay-off için yeni öneri!
AZ Alkmaar nasıl Avrupa'nın en iyi altyapılarından birine dönüştü
FUTBOLFarklı düşünerek 4 katı bütçeyle de savaşabilirsiniz!
Son dakika Galatasaray haberleri - Yıldız isim için 15 milyon Euro
FUTBOLLuyindama için sıraya girdiler!
Marco Paşa geri dönüyor
FUTBOLMarco Paşa geri dönüyor
Beşiktaş'ta Vida kararsızlığı!
FUTBOLVida kararsızlığı!
Beşiktaş'ta kiralık oyuncular dönüyor - Haberler
FUTBOLBeşiktaş'ın kiralık planı!
Çotanak Stadı bitiyor - Çotanak Stadı son hali
FUTBOLÇotanak Stadı bitiyor
Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbol oynamak istiyor
FUTBOLAtiba 1 yıl daha oynamak istiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X