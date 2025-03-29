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        Haberler Gündem Kum fırtınasında Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin cansız bedenine ulaşıldı

        Kum fırtınasında Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin cansız bedenine ulaşıldı

        Sakarya'nın Sapanca Gölü'nde kum fırtınasında kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege'den acı haber geldi. Sporcu Kaan Ege'nin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:59 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:59
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        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
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        Sakarya'da, Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan Kaan Ege Baran’ın (15) cansız bedeni bulundu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası çıktı. Fırtınada sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü. Sporculardan Kaan Ege Baran için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış! Haberi Görüntüle
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        YOĞUN ARAMA SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Arama- kurtarma çalışmaları AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ve Yalova deniz polisi, Sakarya Arama- Kurtarma Ekibi (SAKE) ile Ankara ve Samsun emniyetinden oluşan personel ile birlikte toplam 117 kişilik ekip, 11 bot, 7 dron, 2 sonar cihazı, 35 araç, 2 skuter ve 1 helikopter ile sürdürüldü. Yapılan yoğun çalışma sonucunda kayıp sporcu Kaan Ege Baran’ın cansız bedenine cesedine ulaşıldı. Talihsiz sporcunun cansız bedeni, suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinde bulundu. Kaan'ın cansız bedeni, botla karaya çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        #Kaan Ege
        #sapanca
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