Alex'ten 'Kum Taneleri' 0:00 / 0:00

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Sözü ve müziği başarılı müzisyen Alex Tataryan imzası taşıyan 'Kum Taneleri'nin düzenlemesi, son zamanlarda sound yenilikleriyle dikkat çeken Genco Arı'ya ait. Alex Tataryan'nın güçlü yorumu, Seda Yüksel'in kadife gibi pürüzsüz tınısıyla birleşerek dinleyicilere şarkıyı yaşatıyor.

Kapağından, ikilinin imajına kadar her aşaması özenle çalışılan 'Kum Taneleri'nin video klip yönetmenliğini Cemre Mert, üstlendi. 'Kum Taneleri' Avrupa Müzik markasıyla 5 Kasım'da tüm platformlarda yerini aldı. Video klip ise eş zamanlı olarak MuzikPlay kanalında yayınlanmaya başladı.

Alex Tataryan ve Yüksel şarkılarıyla ilgili olarak "Hepimiz biraz hayal kırıklığı içindeyiz, kim bilir belki biraz da bencil. Ama içimiz tertemiz. Yaprak bile sıkılıyor tutunduğu, sarıldığı ağacından, biz suçu sonbaharda arıyoruz. Tıpkı sonbahardan sonra hemen yazın gelmediği gibi, her şeyin bir vakti zamanı var. Aşkın sonu ne olursa olsun kül ve duman olmaya değer. Tüm aşklar bir roman, hepsi birer zaman... İyi olan tektir her zaman, kötü deniz de kum taneleri kadar" ifadelerini kullandı.