Kumluca'daki "budama" vatandaşları ikiye böldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye tarafından 30 yıllık Benjamin ağaçlarının budanması vatandaşları ikiye böldü. Esnaf sevinirken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından park, bahçeler ve refüjlerdeki ağaçlara kış bakımı çerçevesinde budama çalışması yapıldı.

Özellikle ilçe merkezini deniz sahiline bağlayan Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda yapılan bakım çalışmalarında bulvar üzerindeki 30 yıllık yaklaşık 50 Benjamin ağacının budanması dikkat çekti.

Bulvar üzerindeki çift yönlü caddenin üstünü bitki tüneli şeklinde kapatan bu ağaçlar, yaz aylarında sağladıkları gölgeyle hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyordu. Esnaflar, ağaçların gölgesinin kış aylarında caddenin karanlık olmasına neden olduğunu belirterek, budama sonrası dükkânlarının daha fazla gün ışığı aldığını ifade etti. Bir esnaf, "Dükkânlarımızın üzerinde evlerin olduğunu, bulvar üzerinde aydınlatma direklerin olduğunu gördük. Dükkânlarımız gün ışığı gördü" dedi.