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        Haberler Gündem Güncel Kumluca'daki "budama" vatandaşları ikiye böldü | Son dakika haberleri

        Kumluca'da 30 yıllık Benjamin ağaçları budandı: Vatandaşlar ikiye bölündü

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ilçenin silüeti haline gelen 30 yıllık olduğu belirtilen Benjamin ağaçları belediye tarafından budandı. Esnaf "İşyerimiz gün ışığı gördü" diyerek belediyenin çalışmasına destek verirken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:30
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        Kumluca'daki "budama" vatandaşları ikiye böldü
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye tarafından 30 yıllık Benjamin ağaçlarının budanması vatandaşları ikiye böldü. Esnaf sevinirken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

        Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından park, bahçeler ve refüjlerdeki ağaçlara kış bakımı çerçevesinde budama çalışması yapıldı.

        Özellikle ilçe merkezini deniz sahiline bağlayan Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda yapılan bakım çalışmalarında bulvar üzerindeki 30 yıllık yaklaşık 50 Benjamin ağacının budanması dikkat çekti.

        Bulvar üzerindeki çift yönlü caddenin üstünü bitki tüneli şeklinde kapatan bu ağaçlar, yaz aylarında sağladıkları gölgeyle hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyordu.

        Esnaflar, ağaçların gölgesinin kış aylarında caddenin karanlık olmasına neden olduğunu belirterek, budama sonrası dükkânlarının daha fazla gün ışığı aldığını ifade etti. Bir esnaf, "Dükkânlarımızın üzerinde evlerin olduğunu, bulvar üzerinde aydınlatma direklerin olduğunu gördük. Dükkânlarımız gün ışığı gördü" dedi.

        Buna karşılık, bazı vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Ağaçların estetik görünümünü kaybettiğini ve ilçenin sembolik bir değerine zarar verildiğini savunan vatandaşlar, yapılan budamanın yanlış bir karar olduğunu belirtti.

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