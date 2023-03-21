1991-2020 yıllarını kapsayan dönemde şubat ayı normali 59,8 milimetre, 2022 yılı şubat ayı yağışı 61,7 milimetre, 2023 yılı şubat ayı yağışı ise 45,3 milimetre oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 24, geçen yıl şubat ayı yağışlarına göre yüzde 27 azalma gösterdi.

Bölge geneli yağışlar ise Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgelerde normallerinin altında gerçekleşti. En fazla azalma yüzde 82 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi. Ege Bölgesi şubat ayı yağışları, son 34 yılın en düşük seviyesine indi. Yağışlar Ege Bölgesi'nin iç ve batı kesimleri, İstanbul çevresi hariç Trakya'nın tamamı, Çanakkale'nin batısı ile Antalya'nın kuzey kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.