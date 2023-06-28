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Kuralları hiçe saydılar! Ormanlık alanlar ile yol kenarlarında kurban kestiler

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi yapan bazı kişilerin kuralları hiçe saydığı görüldü. Megakentte belediyelerce hazırlanan özel alanlara rağmen, ormanlık alanlar, yol kenarları ve bazı boş arsalarda kaçak kesim yapıldığı görüldü

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DHA
  • Kurban Bayramı'nda kaçak kesimler böyle görüntülendi! Kuralları umursamadılar ve... - Haberler

    Esenyurt'ta çok sayıda kişi kesim alanları dışında boş arsalarda kurbanlarını kesti. Kesim merkezinin hemen yanında kepçelere asarak deri yüzme işlemleri yapılması havadan da görüntülendi.
  • Kurban Bayramı'nda kaçak kesimler böyle görüntülendi! Kuralları umursamadılar ve... - Haberler

    DHA'nın haberine göre yasak olmasına rağmen Esenyurt'ta bir çok noktada boş arsalar ve yol kenarlarında kaçak kesimler yapıldı. Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti.
  • Kurban Bayramı'nda kaçak kesimler böyle görüntülendi! Kuralları umursamadılar ve... - Haberler

    "KURBANI BABAM KESTİ KENDİSİ HER İŞİ YAPAR"  

    Boş arazide kurban kesen vatandaşlardan İlyas Adıyaman, "Otopark ve oto yıkama gibi birkaç yere sorduk kimse yer vermedi. Yer olmadığı için mecbur kendi çabamızla hallettik. Burayı da zaten her sene olduğu gibi temizleyip çöpe atacağız. Kesimhaneden sıra alamadık. Bir hafta önceden başvuru yaptık ama sıra yoktu. Parçalayacak da yerleri yoktu, çok dardı. Eğer kesimhanede kesmiş olsaydık tabi ki daha temiz olurdu. Bu et şimdi 3 kez yıkanacak. Ama kesimhanede, daha uygun bir yerde yapsaydık yıkanmazdı. Kurbanı babam kesti. Kendisinin kasaplığı var. Her işi yapıyor. 5 yâda 6 seneden daha fazla kasaplık tecrübesi var" dedi.  
  • Kurban Bayramı'nda kaçak kesimler böyle görüntülendi! Kuralları umursamadılar ve... - Haberler

    SARIYER'DE DE BENZER MANZARA

    Tüm uyarılara rağmen Sarıyer'de de ormanda kaçak kesimler yapıldı.

    Ayazağa'da bazı vatandaşlar belediye ekiplerinin oluşturduğu kurban kesim alanlarını gitmeyerek kurbanlıklarını ormanda kesti. Kesilen kurbanlıklar ağaçlara asılarak  yüzme işlemini gerçekleştirdi. Yasak olan ve hijyenik olmayan ortamlarda kesilen hayvanların etleri naylon brandaların üstüne konuldu.
  • Kurban Bayramı'nda kaçak kesimler böyle görüntülendi! Kuralları umursamadılar ve... - Haberler
  • Kurban Bayramı'nda kaçak kesimler böyle görüntülendi! Kuralları umursamadılar ve... - Haberler
  • Kurban Bayramı'nda kaçak kesimler böyle görüntülendi! Kuralları umursamadılar ve... - Haberler
  • Kurban Bayramı'nda kaçak kesimler böyle görüntülendi! Kuralları umursamadılar ve... - Haberler

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