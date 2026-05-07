KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramına kaç gün kaldı?
Kurban Bayramı 2026 tarihleri netleşti. Bayrama kısa bir süre kala tatilin kaç gün olacağı da kamuoyuyla paylaşıldı. Öğrenciler ve çalışanlar ise "Kurban Bayramı ne zaman?" ve "bayram tatili kaç gün sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kurban Bayramı tatili ile ilgili tüm detaylar...
Kurban Bayramı 2026 tarihleri kesinleşti. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatilin süresine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Öğrenciler ve çalışanlar ise “Kurban Bayramı hangi tarihte?” ve “tatil kaç gün olacak?” sorularına yoğun şekilde yanıt arıyor. Kurban Bayramı tatiline dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor...
KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?
7 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı’na yaklaşık 20 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, vatandaşlar da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı. Özellikle seyahat ve izin düzenlemeleri için gözler resmi tatil takvimine çevrilmiş durumda.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı 2026 tarihleri şu şekildedir:
Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günlerinin de resmi tatil kapsamına alınmasıyla birlikte 9 güne çıkarıldı. Böylece vatandaşlar, daha uzun bir tatil planı yapma imkânı elde etmiş oldu.