Kurban Bayramı'na aylar kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Bakanlığı 2019 dini günler takviminde Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayıp, ne zaman biteceğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanlığı tarafından Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı bildirilmişti. Peki, Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefesi 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününde başlıyor. Bayramın birinci günü ise 11 Ağustos 2019 Pazar günü, Bayramın son günü ise 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor. Çalışan vatandaşlar iş durumlarına göre Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar'ı da tatillerine ekleyebilir ve böylelikle 9 gün tatil yapabilirler. Cumhurbaşkanlığı'ndan ise Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1440 07 OCAK-2019 PAZARTESİ ........ 1 C.AHİR 1440 06 ŞUBAT-2019 ÇARŞAMBA ........ 30 C.AHİR 1440 07 MART-2019 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ ​ 1 RECEB​ 1440​ 08 MART-2019​ CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 26 RECEB 1440 02 NİSAN-2019 SALI MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1440 06 NİSAN-2019 CUMARTESİ ........... 14 ŞABAN 1440 19 NİSAN-2019 CUMA BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1440 06 MAYIS-2019 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1440 31 MAYIS-2019 CUMA KADİR GECESİ 29 RAMAZAN 1440 03 HAZİRAN-2019 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 04 HAZİRAN-2019 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 05 HAZİRAN-2019 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 06 HAZİRAN-2019 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1440 04 TEMMUZ-2019 PERŞEMBE ........ 1 ZİLHİCCE 1440 02 AĞUSTOS-2019 CUMA ........ 9 ZİLHİCCE 1440 10 AĞUSTOS-2019 CUMARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1440 11 AĞUSTOS-2019 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1440 12 AĞUSTOS-2019 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1440 13 AĞUSTOS-2019 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1440 14 AĞUSTOS-2019 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1441 31 AĞUSTOS-2019 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1441 09 EYLÜL-2019 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1441 30 EYLÜL-2019 PAZARTESİ ........ ​1 R.EVVEL 1441​ 29 EKİM-2019​ SALI ........​ ​11 R.EVVEL​ 1441​​ 08 KASIM-2019​​ CUMA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1441​​ 28 KASIM-2019​​​ PERŞEMBE ........​ 1 C.EVVEL ​1441 ​27 ARALIK-2019​​​​ ​CUMA ........​​​​

İSLAM DİNİNDE KURBAN

İslâm’da Kurban. Önceki din ve kültürlerde farklı şekil ve amaçlarla da olsa varlığını sürdüren ve Câhiliye toplumunun dinî hayatında önemli bir yeri olan kurban âdeti İslâm dininde cinayet, şirk, israf, hayvana eziyet ve çevre kirliliği gibi olumsuz unsurlardan temizlenerek taabbüdî, malî ve sosyal nitelikleri bir arada bulunduran bir ibadet halini almıştır.

İslâm öncesi Arap toplumunda çocukların, köle ve esirlerin putlara kurban edilmesi âdetinin zayıf da olsa izlerine rastlanmakla birlikte (el-Muvaṭṭaʾ, “Neẕr”, 7; İbn Hişâm, I, 160-164; Cevâd Ali, VI, 191-193, 198-199) yaygın olan, putlara hayvanların kurban edilmesi şeklindeydi. Câhiliye Arapları, belli zamanlarda veya önemli kabul ettikleri olaylar vesilesiyle gerek Kâbe’deki gerekse Mekke’nin diğer bölgelerinde ve Mekke dışındaki putlarının yanında mâbede olan saygılarını, putlara olan bağlılıklarını göstermek, onlara yakınlaşmak gayesiyle deve, sığır, koyun, ceylan gibi hayvanları keserek kanını onların üzerine döker, kurbanı parçalayıp bu dikili taşların üzerine bırakır, yırtıcı hayvanların ve kuşların yemesini beklerlerdi. Yarar sağlayacağı düşüncesiyle ölen kimsenin kabri başında veya cinlerden korunmak amacıyla kurban kesildiği, ayrıca yeni doğan çocuk için akîka kurbanı kesilerek ziyafet verildiği, bereket getireceği beklentisiyle deve veya koyunun ilk doğan yavrusunun (fera‘, fer‘a),receb ayının ilk on gününde “atîre” adı verilen koyunun putlar için kurban edildiği bilinmektedir. İslâm döneminde Câhiliye Arapları’nın kurban âdeti tevhid inancına aykırı öğelerden temizlenerek Hz. İbrâhim’in sünnetine uygun biçimde ihya edilmiş ve sosyal işlevler de yüklenerek zenginleştirilmiştir. Putlar için hayvan kurban etme şirk, bu şekilde kesilen hayvanlar da murdar sayılmış (el-Bakara 2/173; el-Mâide 5/3; el-En‘âm 6/121, 145; en-Nahl 16/115),akîka kurbanı âdeti ana hatlarıyla İslâm döneminde korunmuş, son iki tür kurban ise Allah için olması kaydıyla İslâm’ın ilk dönemlerinde câiz görülmüşken daha sonra “İslâm’da ne fera‘ ne de atîre vardır” hadisiyle yasaklanmıştır (Buhârî, “ʿAḳīḳa”, 3, 4; Müslim, “Eḍâḥî”, 38).