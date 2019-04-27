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Kurban Bayramı 2019 ne zaman? Kurban Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman olacak? sorusu tatil planı yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından "Kurban Bayramı kaç gün olacak?" şeklindeki sorular da beraberinde geldi. İşte Diyanet Kurban Bayramı tarihi...

Giriş: 27.04.2019 - 08:51 | Güncelleme:

Kurban Bayramı'na aylar kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Bakanlığı 2019 dini günler takviminde Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayıp, ne zaman biteceğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanlığı tarafından Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı bildirilmişti. Peki, Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefesi 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününde başlıyor. Bayramın birinci günü ise 11 Ağustos 2019 Pazar günü, Bayramın son günü ise 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor. Çalışan vatandaşlar iş durumlarına göre Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar'ı da tatillerine ekleyebilir ve böylelikle 9 gün tatil yapabilirler. Cumhurbaşkanlığı'ndan ise Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.EVVEL

1440

07

OCAK-2019

PAZARTESİ

........

1

C.AHİR

1440

06

ŞUBAT-2019

ÇARŞAMBA

........

30

C.AHİR

1440

07

MART-2019

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

1

RECEB

1440

08

MART-2019

CUMA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26

RECEB

1440

02

NİSAN-2019

SALI

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1440

06

NİSAN-2019

CUMARTESİ

...........

14

ŞABAN

1440

19

NİSAN-2019

CUMA

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1440

06

MAYIS-2019

PAZARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1440

31

MAYIS-2019

CUMA

KADİR GECESİ

29

RAMAZAN

1440

03

HAZİRAN-2019

PAZARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1440

04

HAZİRAN-2019

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1440

05

HAZİRAN-2019

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1440

06

HAZİRAN-2019

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1440

04

TEMMUZ-2019

PERŞEMBE

........

1

ZİLHİCCE

1440

02

AĞUSTOS-2019

CUMA

........

9

ZİLHİCCE

1440

10

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1440

11

AĞUSTOS-2019

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1440

12

AĞUSTOS-2019

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1440

13

AĞUSTOS-2019

SALI

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1440

14

AĞUSTOS-2019

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1441

31

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1441

09

EYLÜL-2019

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1441

30

EYLÜL-2019

PAZARTESİ

........

1

R.EVVEL

1441

29

EKİM-2019

SALI

........

11

R.EVVEL

1441​​

08

KASIM-2019​​

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1441​​

28

KASIM-2019​​​

PERŞEMBE

........

1

C.EVVEL

1441

27

ARALIK-2019​​​​

CUMA

........​​​​

 İSLAM DİNİNDE KURBAN

İslâm’da Kurban. Önceki din ve kültürlerde farklı şekil ve amaçlarla da olsa varlığını sürdüren ve Câhiliye toplumunun dinî hayatında önemli bir yeri olan kurban âdeti İslâm dininde cinayet, şirk, israf, hayvana eziyet ve çevre kirliliği gibi olumsuz unsurlardan temizlenerek taabbüdî, malî ve sosyal nitelikleri bir arada bulunduran bir ibadet halini almıştır.

İslâm öncesi Arap toplumunda çocukların, köle ve esirlerin putlara kurban edilmesi âdetinin zayıf da olsa izlerine rastlanmakla birlikte (el-Muvaṭṭaʾ, “Neẕr”, 7; İbn Hişâm, I, 160-164; Cevâd Ali, VI, 191-193, 198-199) yaygın olan, putlara hayvanların kurban edilmesi şeklindeydi. Câhiliye Arapları, belli zamanlarda veya önemli kabul ettikleri olaylar vesilesiyle gerek Kâbe’deki gerekse Mekke’nin diğer bölgelerinde ve Mekke dışındaki putlarının yanında mâbede olan saygılarını, putlara olan bağlılıklarını göstermek, onlara yakınlaşmak gayesiyle deve, sığır, koyun, ceylan gibi hayvanları keserek kanını onların üzerine döker, kurbanı parçalayıp bu dikili taşların üzerine bırakır, yırtıcı hayvanların ve kuşların yemesini beklerlerdi. Yarar sağlayacağı düşüncesiyle ölen kimsenin kabri başında veya cinlerden korunmak amacıyla kurban kesildiği, ayrıca yeni doğan çocuk için akîka kurbanı kesilerek ziyafet verildiği, bereket getireceği beklentisiyle deve veya koyunun ilk doğan yavrusunun (fera‘, fer‘a),receb ayının ilk on gününde “atîre” adı verilen koyunun putlar için kurban edildiği bilinmektedir. İslâm döneminde Câhiliye Arapları’nın kurban âdeti tevhid inancına aykırı öğelerden temizlenerek Hz. İbrâhim’in sünnetine uygun biçimde ihya edilmiş ve sosyal işlevler de yüklenerek zenginleştirilmiştir. Putlar için hayvan kurban etme şirk, bu şekilde kesilen hayvanlar da murdar sayılmış (el-Bakara 2/173; el-Mâide 5/3; el-En‘âm 6/121, 145; en-Nahl 16/115),akîka kurbanı âdeti ana hatlarıyla İslâm döneminde korunmuş, son iki tür kurban ise Allah için olması kaydıyla İslâm’ın ilk dönemlerinde câiz görülmüşken daha sonra “İslâm’da ne fera‘ ne de atîre vardır” hadisiyle yasaklanmıştır (Buhârî, “ʿAḳīḳa”, 3, 4; Müslim, “Eḍâḥî”, 38).

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