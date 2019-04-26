Kurban Bayramı 2019 ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı bildirilmişti. Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı'nın 2019 yılında hangi aya ve hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Bakanlığı 2019 dini günler takviminde Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı yayınlandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı Arefesi 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününde başlıyor. Bayramın birinci günü ise 11 Ağustos 2019 Pazar günü, Bayramın son günü ise 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Çalışan vatandaşlar iş durumlarına göre Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar'ı tatillerine ekleyebilir ve böylelikle 9 gün tatil yapabilirler.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ise Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Ancak milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı tatilinde olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılmasını talep ediyor.